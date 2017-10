Moderne slaveri – i vår by i dag

Vi lærer på skolen at slaveriet ble avskaffet i 1865, da det ble forbudt ved lov. Sannheten er at det bare gikk under jorda.

Debatt



Det finnes flere slaver i dag enn noen gang i historien. Det estimeres at det på verdensbasis er 45 millioner ofre for menneskehandel, også kalt den moderne tids slaveri. Dette er ni ganger så mange som hele Norges befolkning.

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene og menneskeverdet. Det er den nest største illegale industrien i verden, kun overgått av våpenindustrien.

Menneskehandel er også den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden og genererer nærmere 1 300 milliarder norske kroner hvert år. Hvert 30. sekund blir en ny person offer for den moderne tids slaveri. Ja, mens du leste dette avsnittet ble en ny gutt/jente/mann/kvinne rekruttert inn til utnyttelse, tvang, misbruk, og umenneskelige forhold. Statistikkene sier at 99 prosent av disse menneskene aldri blir reddet ut.

Norge er både et destinasjonsland og et transittland for menneskehandel. I 2016 ble 262 mennesker identifisert som mulige ofre for menneskehandel i Norge. Dette er dessverre bare toppen av isfjellet. Det antas at det er rundt åtte ganger så mange mennesker det egentlig er snakk om. Flesteparten av ofrene som er identifisert i Norge kommer fra Øst-Europa og Nigeria og utnyttes i prostitusjon.

FN hevder at 80 prosent av løsningen på å bekjempe menneskehandel handler om bevisstgjøring. Bevisstgjøring bidrar til forebygging og avsløring av menneskehandel. Når mennesker vet hvordan menneskehandel foregår, vil de lettere identifisere ofre og varsle fra ved mistenkelige situasjoner. Bevisstgjøring bidrar videre til å redusere etterspørselen etter tjenester og produkter utført av ofre for menneskehandel. Når etterspørselen etter sex, billig bilvask, billige klær eller svart arbeid forsvinner, vil det ikke lengre være attraktivt for bakmenn å utnytte mennesker til disse tjenestene. Businessen deres går ikke rundt om forbrukere ikke kjøper det de tilbyr. Moderne slaveri ville ikke eksistert dersom du, jeg, og Ola Nordmann ikke skapte en etterspørsel etter disse tjenestene.

Walk For Freedom er en årlig internasjonal informasjonskampanje, hvor vi ønsker å bevisstgjøre om at slaveriet fortsatt eksisterer. Bli med på årets viktigste gåtur gjennom Trondheims gater 14. oktober. Arrangementet er en stille markering hvor mennesker går på rad, for å være en stemme for ofre for menneskehandel. Dette skjer i 600 byer i verden, og 18 av disse er i Norge. Klart også i Trondheim!

Vi ønsker å rette fokuset på denne enorme, men glemte krisen – på de så altfor mange enkeltpersonene som utnyttes, misbrukes, trues, i slaveri. I vår tid. Og i vår by. Disse som ingen ser. La oss gjøre dem synlige. La oss tale deres sak. La oss være deres stemme. La oss gå for dem.