Flukten fra studiebyen

Dersom vi vil endre at studentene flytter etter endt studie må vi komme med konkrete tiltak. Nå.

Etter endt studie flytter brorparten av studentene fra Trondheim. Studentbyen Trondheim er og forblir kun en studieby om ikke vi sammen tar i et tak for at studenter skal bli. Tidligere Samfundetleder Gabriel Qvigstad tok til ordet for dette i Adresseavisen, og det er ikke første gang denne debatten er oppe. Men løsningen på problemet lar vente på seg, studentene flytter fortsatt fra byen. Problemet er at vi ikke sammen finner konkrete løsninger på problemet. Hvis vi om 15 år skal være kvitt denne debatten, trenger vi løsningene nå.

Alle utdanningsinstitusjonene i Trondheim tilbyr kompetansen man trenger. Mange organisasjoner og festivaler gir muligheten til å få roller en som ferdigstudert kun kunne drømt om. Vervene som tilbys og tilliten som gis gjør at studentene får utrolig mange erfaringer og perspektiver. Dette gjør trondheimsstudentene klare for arbeidslivet på en helt unik måte, som de færreste byer i Norge kan tilby. Derfor må vi ikke gi slipp på disse unike studentene, og næringslivet i Trondheim må bli bedre på å fange opp disse studentene.

Næringslivet i Trondheim bør være mer tilstede for studenter slik at det skal bli attraktivt å bli i Trondheim. Pr. dags dato har Oslo-baserte bedrifter nesten monopol på å gi sommmerjobber til Trondheimsstudenter. De velger og vraker i det beste av det beste i studentmassen, næringslivet i Trondheim bør gjøre det samme. Gi studentene en mulighet til å vise hvor gode de er, dere vil bli imponert og studentene vil ha en større grunn til å bli i byen.

Apropos Oslo. Det er ikke bare jobbsituasjonen som trekker studentene bort fra byen etter studiene. Det er mange ting en storby som Oslo har, som Trondheim mangler. Scenene i byen viser godt hvor Trondhiem kan gjøre bedre, som i Oslo. Det kan virke som at vi selv har laget et tilbud som nærmest ekskluderer andre enn studenter. Kulturlivet i Trondheim er tilrettelagt for studentene, og det blir færre og færre kulturtilbydere som retter seg mot de som ikke er studenter. Uansett hvor mye vi skulle ønske at vi kunne tilby noe for alle, ender vi dessverre med å treffe studentene best. Derfor må kulturlivet tilby en arena som appellerer til andre enn bare studentene og gjøre byens kulturliv attraktivt.

Dette er bare et par av tiltakene som kan være med på å holde studentene i den fine byen vår. Så håper jeg at vi kan få til en god dialog om resten.

