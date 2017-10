En utveksling til besvær

Det hjelper ikke å skyve ansvaret over på studentene hvis målet er at flere skal dra på utveksling.

Kommentar



I 2015 gikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hardt ut med en målsetning: Studenter skulle ut på utveksling. I lederen til utgave nummer 14 av Under Dusken i 2015, advarte daværende redaktør Martin Gundersen at problemet ikke var studentenes vilje til å reise, men at byråkratiet som behandlet utvekslingsøknadene var for tungvint. Innviklede søknadsprosesser, tunggrodde behandlingsrutiner og ikke minst et større krav til at studentene må fullføre på normert tid ville gjøre det vanskelig å dra på utveksling.

Så hvordan gikk det med kunnskapsministerens utvekslingsvisjon? I den siste utgaven av Under Dusken kan du lese om at studentene slår tilbake. Studenter som er motivert for å reise blir kasteballer i byråkratiske systemer. Treg respons, uklarhet om status på søknad og dårlig oppfølging er konklusjonen fra studentene. Hvor ble det av utvekslingsrevolusjonen vi ble forespeilet?

La oss derfor gjenta, det hjelper ikke å skyve ansvaret over på studentene hvis målet er at flere skal dra på utveksling. Å søke tidlig og ha klare planer hjelper lite hvis prosessen skal bli så uforutsigbar at man ikke engang vet om søknaden behandles. Det finnes mange studenter som ønsker å reise, og ja de er motiverte til å legge inn en egeninnsats. Men i dagens skolesystem ønsker man først og fremst å fullføre utdanningsløpet, gjerne med et godt resultat. At man da skal bruke unødvendig mye tid og ressurser på å i det hele tatt få lov til å reise utenlands faller på sin egen urimelighet.

