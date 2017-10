Fastrentekutt fra Lånekassen

Men hva betyr det egentlig for deg og ditt studielån?

Dette skjer når du er ferdig å studere: Renter blir lagt til lånet ditt. Dette skjer ved månedsskiftet etter støtteperioden din tar slutt. Alle får automatisk flytende rente.

Rundt fem måneder etter du fikk siste utbetaling lages det automatisk en betalingsplan.

Du kan søke om fast rente etter du har fått betalingsplanen.

Rundt en måned etter at du får betalingsplanen, får du den første regningen. Kilde: Lånekassen

Fra 1. november 2017 setter Lånekassen ned renta på sine fastrentelån. Det melder NTB.

De nye rentesatsene innebærer en nedgang på 0,05 prosentpoeng for tre år og ti års bindingstid, og på 0,03 prosentpoeng for dem som ønsker å binde renta i fem år.

Professor Ragnar Torvik ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU forklarer at denne nedgangen vil utgjøre en liten forskjell for studentene.

– La oss si at du har et lån på 100 000 kroner. Da utgjør nedgangen omtrent 50 kroner i året. Skattefradrag for renteutgifter gjør at etter skatt, så sparer man 38 kroner. Det vil si 73 øre i uken, eller 10 øre per dag, forklarer Torvik.

Å binde, eller ikke binde?

Fra 10. oktober til 17. oktober kan Lånekassens kunder be om å binde renta.

558 300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 63 200 har fastrente.

I og med at rentekuttet utgjør en liten forskjell i årlig besparelse, er spørsmålet heller om du bør binde renta di, eller ha flytende rente. Torvik forklarer at det tradisjonellt sett ikke har lønnet seg å binde renta.

– Ett argument mot å binde renta er at du må betale mer enn om du har flytende rente. På den andre siden har du større sikkerhet, da fastrenteavtaler en en form for forsikring. Du betaler et fast beløp du vet på forhånd og er skjermet mot en uventet hendelse, forklarer Torvik.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke søker om fastrente, får automatisk flytende rente.