Program klart for UKA Technology Conference

Som en del av 100års-jubileet inviterer UKA til en ny tradisjon: UKA Technology Conference. Nå er programmet klart.

UKA-17



16. oktober vil UKA Technology Conference finne sted i Dødens dal. Med konferansen ønsker UKA å engasjere studenter, politikere, akademikere, økonomer, gründere og andre mennesker til å bruke vitenskap, innovasjon og teknologi til å løse globale utfordringer. Dette skriver UKA i en pressemelding til Under Dusken.

Temaet for konferansen vil være “Innovasjon for en bærekraftig framtid”, der matproduksjon, økonomi, kunstig intelligens og entreprenørskap vil være i fokus.

Blant foredragsholderne finner vi Yancy Strikler (mannen bak Kickstarter) og politiker Une Bastholm (Fremtiden i våre hender). I tillegg kommer programleder for "Newton" Stian Sandø og Eirik Winsnes, utviklingsredaktør for Aftenposten.

Det vil også arrangeres stands med bedrifter, studentorganisasjoner og start-ups. Det vil også være en kåring av Trondheims mest lovende startup sammen med Spark NTNU.

Frir til studentene

Da UKA først annonserte konferansen var det tydelig at fokuset lå på at studentene skulle føle seg inkludert. Starmus, som gjestet Trondheim tidligere i år, skremte vekk studentene med skyhøye billettpriser.

– Vi vil tilrettelegge for at arrangementet er tilgjengelig for studenter, noe som ofte blir nedprioritert hos andre aktører, sa eventsjef Sondre Kvam den gang ved spørsmål om hvordan UKA Technology Conference ville skille seg fra andre lignende konferanser.

