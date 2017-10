EP-aktuelle Kjartan Lauritzen inntok UKA-17 på den sjuende dagen inn i festivalen.

UKA-17



Konserten starter mørkt med samme intro som på hans nye EP, i det lys treffer scenen hører vi låta «Fenomenet». Publikum roper i ekstase og Kjartan Lauritzen kommer løpende ut på til oss med fullt trøkk fra han åpner munnen. Allerede tre minutter inn i settet har han satt standaren. Deretter er han så grei at han velger å spille en helt ny låt for Trondheim. Låta «Drift» ble ferdig mandag 9. og lager tre dager senere et voldsomt rabalder i Storsalen på Studentersamfundet. Når vi drar tilbake i tid og til det varme strøket Havanna må skjorta av på Lauritzen, publikums volum øker til et nivå en ikke trodde det kunne nå.

Det er tydelig at publikum har hørt på den nye EP-en Fenomenet når låter som «Pappa» og «Porno» sitter som stuck når publikum synger med. Det unge fenomenet holder koken gjennom hele konserten og holder følge med sine egne tekster uten problemer. Disse showene gjennomføres med en god dose svette og en enda større mengde glede.

Flere ganger i løpet at konserten er Lauritzen opptatt av å takke publikum, man kjenner et gjensidig kjærlighetsforhold mellom artist og publikum. Det er ikke bare jævlig gøy å være her, men koselig også. Så, fy fa-fa-faen, han slår til med Datarock-remixen og viser sin kontroll over publikum når han får hele Storsalen til å gå ned på kne, for så å hoppe opp i vill dans.

Hele konserten er på fullt gir, og verken anmelder eller fotograf har sett liknende tilstander i Storsalen tidligere. På gulvet og opp etter tribunen er publikum i full fyr: En brann satt igang av den rural-urbane vestlandsrapperen. Hvem enn som hadde tronen før, har mistet den. Kjartan Lauritzen er den nye kongen av Storsalen, punktum finale. Hele salen var i bevegelse som sjøtang i sterke bølger, latter, roping, smil, sang, en ren fornøyelse og opplevelse fra start til slutt. Denne konserten var en reise av kvalitet, glede og morro. Og eg, EG berre nyte det.