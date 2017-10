Mindre puling, mer pust

Kvinnelig seksualitet het UKEarrangementet som skulle knuse fordommer og myter om sex fra pornoindustrien. Det var noe ganske annet vi fikk servert.

Kvinnelig seksualitet Onsdag 11. okotber var den store UKEdagen for kurs om seksualitet.

På UKA sin side for arrangementet står det: Sexolog Marte Andresen Jacobsen ønsker å hjelpe Trondheimsstudenter til å bli bedre kjent med kvinnelig seksualitet.

Samme dag arrangerte også Andresen Jacobsen kurset «Sex-workshop».

Det er en spent gjeng studenter som kommer ruslende inn på Strossa onsdag kveld. Felles for dem alle er at de er nysgjerrige på den kvinnelige seksualiteten. Vi har blitt lovet myteknusing og at vi skal lære av de andre deltakerne. Flere av oss regner nok med å samle sammen et lite knippe praktiske tips som vi kan ta med oss tilbake til hverdagen, men arrangementet tar en forholdsvis annen vending enn forventet.

Pusten er grunnleggende for god sex

Vi blir bedt om å lukke øynene, og mens foredragsholder og sexolog Marte Andresen Jacobsen fyller rommet med frisk sitrusduft, ber hun oss om å puste med magen og kjenne på hele kroppen. Jacobsen mener pusten er grunnleggende for god sex, og fokuserer på at seksualiteten handler om å være til stede i egen kropp. Dette blir den gjennomgående kimen i arrangementet: her handler det om sinn, kropp og energier.

Klein introduksjonsrunde

Så starter moroa. I to faser går vi rundt i rommet og hilser på våre meddeltakere. I første omgang skal vi presentere oss selv, men videre blir vi også bedt om å fortelle det fremmede mennesket som står ovenfor oss om hva som er viktig for oss når det kommer til sex, og hvorfor vi har sex. Personlig strammes musklene der jeg sitter, og jeg vegrer meg fra å delta i minglingen når jeg hører dette. Men når den kleine og nokså private samtalen er overstått, er det likevel en slags frigjørende følelse jeg sitter igjen med. Å snakke med fremmede om egen seksualitet er visst ikke så farlig allikevel. Det er til og med litt gøy.

Ingen myteknusing

Forventningen er bygget opp etter disse innledende øvelsene. Men det er dessverre også her arrangementet i stor grad stagnerer. Det er tydelig at tiden blir for knapp, og etter at vi har tegnet vulva og blitt påminnet om at å kjenne sin egen anatomi er et nødvendig utgangspunkt for god sex, samt en oppramsing av de ulike formene for orgasme, begynner vi allerede å runde av. Vi får en lengre oppfordring til å trene bekkenmuskulaturen og et innblikk i hvordan porno ikke nødvendigvis reflekterer virkeligheten, men noen myteknusing ser vi nokså lite til. Jacobsen fokuserer dessuten mer på det indre, og har tydelige innflytelser fra mer spirituelle baner.

Foto: foto.samfundet.no Til høyre er Under Duskens journalist som først vegret seg fra å snakke med fremmede om egen seksualitet.

En liten påminner

Den som trodde hen skulle på et arrangement for å lære hvordan å oppnå de beste orgasmene og bli sjølsikker i senga ble kanskje skuffa i kveld. Tiden løper fra foredragsholderen, og til slutt står deltakerne igjen med få konkrete tips. Likevel: det Jacobsen formidler er ikke nødvendigvis noe nytt og banebrytende, men ordene hennes er med meg når jeg drar fra Strossa. Kanskje er det flere enn meg som har fått en påminnelse om at god seksualitet til syvende og sist handler om å ta seg tid til å være til stede. Og selvfølgelig at man har gjort knipeøvelsene sine.