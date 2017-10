Øker bevilgning til Campus NTNU med 30 millioner

Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 gir også flere studieplasser i IKT.

Det er adressa.no som først melder om regjeringens campus-bevilgning. I forslaget til statsbudsjettet 2018 ligger det en økning på 30 millioner kroner til Campus NTNU. Det er tidligere bevilget 20 millioner.

70 nye studieplasser i IKT

Dette er i tråd med rektor Gunnar Bovim sine forventinger til campusbyggingen. Ifølge Universitetsavisa forventet Bovim å få en økt bevilgning i tråd med økning i utdanningsportefølje.

– Vi har gode resultater der. I tillegg forventer vi også å få de 50 millionene som var bebudet til arbeidet med nytt campus, sa Bovim til Universitetsavisa.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til NTNU med 3 millioner kroner, disse skal gå til 70 nye studieplasser i IKT.

– Langt fra å realisere heltidsstudenten

Leder av Studenttinget, Marte Øien sier at budsjettet ikke er direkte dårlig, men heller ikke et veldig godt budsjett for studentene. Hun roser at budsjettet fortsetter opptrappingen av 11-måneders studiestøtte, men savner en større satsning på studentøkonomien.

– Statsbudsjettet legger opp til at regjeringen innfrir det de har lovet, men går ikke noe lenger enn det. Det er en lang vei å gå for å realisere heltidsstudenten. I år var det i overkant av 12 000 studenter i studentboligkø, og mange studenter må ty til støtte hjemmefra eller forbrukslån for å få endene til å møtes. At regjeringen svarer dette med en nedgang på 300 studentboliger er skuffende, sier Øien til Under Dusken.