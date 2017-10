Ingen penger til Elgesetergate 10

Det blir ikke bevilget midler til Elgesetergate 10 i statsbudsjettet for 2018. – Hårreisende, sier leder av Veldferdstinget Thomas Krogstad Eriksen.

Torsdag morgen la finansminister Siv Jensen fram forslaget til neste års statsbudsjett. NTNU får bevilget 30 millioner ekstra til campus-prosjektet, men kutt i antall studentboliger og manglende støtte til Elgesetergate 10 opprører studentpolitikerne.

– Vi er rett og slett kjempeskuffa, sier leder av Veldferdstinget Thomas Krogstad Eriksen. Han mener det er hårreisende at regjeringen har prioritert bort Elgesetergate 10 i statsbudsjettet.

Skulle være klart innen 2021

I 2016 sa regjeringen ja til et felles bygg for SiT og NTNU i Elgesetergate 10-14. Bygget skal være et samlingspunkt for de helse- og sosialfaglige miljøene ved NTNU. Elgesetergate skulle være innflytningsklart i 2021, men nå spøker det for prosjektet.

– Elgesetergate 10 er et unikt prosjekt der studentene via samskipsnaden går sammen med NTNU for å bygge et flerbruksbygg. Studentene har tatt ansvar og har pengene klare. Hadde det vært opp til studentene kunne vi begynt byggingen nå, men NTNU mangler finansieringen. Det er kjipt at regjeringen ikke tar ansvar og gir støtte til et så viktig prosjekt. Det er rett og slett trist, sier Eriksen.

Tar ikke studentene på alvor

Eriksen er heller ikke videre imponert av resten av statsbudsjettet. Han nevner kutt i antall studentboliger og fortsatt lav studiestøtte som særlig skuffende.

– Det er fint at de fortsetter opptrapping mot 11 måneders studiestøtte, men det er ikke nok. Det er skuffende at de ikke fester studiestøtten til 1.5 G (grunnbeløpet i folketrygden, red.anm). De studentene som kun klarer seg på studielån, lever i dag under fattigdomsgrensa. Og mange tusen studenter står i studentboligkø hvert år. Ting tar unødvendig lang tid. Hvis man ser statsbudsjettet under ett virker det som regjeringen ikke tar studentenes situasjon alvorlig, sier Eriksen.

