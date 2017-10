Frykter ikke «turbostipend»

Flere tolker regjeringens forslag som at studenter som fullfører graden på normert tid får mer stipend enn andre. Verken NSO eller Studenttinget vil hoppe til konklusjoner.

I forslaget til neste års statsbudsjett lagt fram av regjeringen, ønsker Kunnskapsdepartementet å endre konverteringsordningen for å gi studenter insentiv til å fullføre graden.

Ønsker ikke en eliteklasse av studenter

Det er foreløpig ikke lagt fram noen konkrete forslag til endringer, men flere frykter at regjeringen ønsker å gå for en såkalt «turbostipend»-løsning, hvor studenter som fullfører graden på normert tid får en større andel av lånet gjort om til stipend. Leder av Liberal liste, Marcus Pettersen Irgens, er en av de som viser skepsis til forslag om endringene i et innlegg i Universitas.

Nestleder Anne Helene Bakke i Norsk studentorganisasjon(NSO) er foreløpig ikke bekymret.

– Det er snakk om en økning i støtte til de som fullfører graden, men ikke nødvendigvis til kun de som fullfører på normert tid, sier hun.

Hun er klar på at NSO er invitert med i prosessen om utarbeidelsen om et konkret endringstiltak, og at de vil protestere imot et eventuelt forslag om «turbostipend».

– Vi er for økt stipend, men til alle studenter. Vi ønsker ikke en eliteklasse av studenter som får mer penger etter studiene.

Kan ramme flere

Leder Marte Øien ved Studenttinget mener det er for tidlig å kunne si noe spesifikt om hvilke endringer som vil bli vedtatt, men er klar på at om det skulle bli vedtatt en «turbostipend»-løsning vil det gå utover flere studenter.

– Det vil kunne ramme studenter med familie, studenter med sykdommer, og de med verv. Mange har studier som varer fra tre til fem-seks år, og på den tiden kan det oppstå mange situasjoner til at man ikke kan fullføre på normert tid, sier hun.