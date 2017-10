Den 12. oktober presenterte Statoil seg for Dragvollstudentene for første gang.

Tina Birgitte Hognestad har bakgrunn fra engelsk, psykologi og pedagogikk, og er såkalt «graduate» i Statoil, en toårig stilling der man får prøvd seg i ulike sektorer i selskapet. Den 12. oktober tok hun turen til Dragvoll for å presentere Statoil for studentene her.

– Jeg er her for å vise at sånne som oss også får jobb i Statoil.

Arrangementet var en del av Statoils instituttbesøk, der man får møte representanter for bedriften.

Ikke bare for ingeniører

Rundt 20 studenter har møtt opp i Sandkassa. De kommer alle fra statsvitenskap, psykologi og samfunnsøkonomi. På spørsmål om det er noen historikere til stede, er rommet taust. Ingrid Kvinge Skogseth, prosjektleder for UKA i Statoil, utdyper hvorfor selskapet tok turen opp til Dragvoll.

– Vi vil vise at vi også trenger folk fra retninger man ikke forbinder med Statoil. Vi er en stor organisasjon og trenger folk i for eksempel human resources, kommunikasjon, og helse, miljø og sikkerhet, sier Skogseth, som selv har samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Foto: Ola Haugstad INSPIRASJON: Studentene beskuer den første av kveldens to inspirasjonsvideoer.

– Ser etter muligheter

Odd Magne Ruud legger ut om sine arbeidsoppgaver i Statoil for de oppmøtte studentene. Ruud er statsviter med bakgrunn fra Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor, både under Solberg og Stoltenberg. I dag jobber han blant annet med rådgiving i forbindelse med internasjonale investeringer og satsinger.

Foto: Ola Haugstad FRA STATSMINISTERENS KONTOR TIL KANTINEBORD: Odd Magne Ruud (midten) har meldt overgang fra politikk til Statoil, der statviterbakgrunnen kommer godt med.

– Trump, Kim Jong-un, Putin – alle disse setter rammer for vår virksomhet, sier han til de frammøtte studentene.

Celine Heger, psykologistudent, er litt usikker på om hun lot seg besnære av Ruuds ord.

– Jeg går årsstudium og ser etter muligheter. Jeg skal i militæret neste år og vil samle info om hva jeg kan gjøre med studiet før jeg drar, sier hun.

Heger syns likevel det er interessant at selskapet er åpne for flere utdanninger, og til tross for usikkerheten utelukker hun heller ikke en karriere i Statoil.

– Selskapet har høy status. Man vet hva man kommer til, sier Heger.

Realfagsovervekt

Statoils instituttbesøk er en del av UKAs næringslivssatsing. I løpet av kulturfestivalen får studenter også mulighet til å møte både Statoil og andre bedrifter gjennom arrangementet Dagens Bedrift. Av de elleve bedriftene som er representert her, er kun et fåtall direkte relevante for studenter ved Dragvoll, slik som DNB, Schibsted og ulike konsulentfirmaer.

Foto: Ola Haugstad KAHOOT: Det var selvsagt også duket for Statoil-quiz. Her prøver Aksel Jansen og Nikolai Bøe seg.

– Det viser seg imidlertid at bedriftene som er interessert, er ute etter de samme studentene, hevder Glende.

Hun skriver videre: «Bedriftene og UKA har jobbet for å få til arrangementer for Dragvollstudenter, vi har for eksempel et næringslivsarrangement den 12. oktober som er hovedsakelig rettet mot studenter som studerer på Dragvoll.»

Dette næringslivsarrangementet er altså Statoils instituttbesøk. Bedriften gjennomførte seks presentasjoner på Gløshaugen og Tyholt, mens det var ett arrangement for hele Dragvoll. Statoil presiserer at presentasjonene har favnet ulike fagretninger.

Glende skriver at bedriftsbesøkene er åpne for alle studenter uavhengig av studieprogram, og at alle oppfordres til å delta på lik linje, også «studenter som egentlig ikke er relevante».