Vellykket oppgradering

Du får gode drinker, snobbete atmosfære, men litt sprikende konsept på nyoppussede Selskapssiden.

UKEtradisjonen tro har det vært Byggeprosjekt på Samfundet, og i år var det lokalene til Selskapssiden som skulle til pers. Konseptet cocktailbar/lounge er beholdt, men interiøret har fått en real og tilsynelatende påkostet oppgradering på Selskapssiden, som åpnet natt til 5. oktober.

Gjennomført interiør

Byggeprosjektet har gjort en god jobb, for Selskapssiden er nesten ugjenkjennelig. Lokalene er åpnet opp og baren er flyttet langs den nordre veggen. Veggene har fått en petroleumsblå farge og er delvis trukket i stoff, og i taket henger dusinvis av glødelamper over de lave sittegruppene i eik, med seter trukket i brunt skinn. Har vi trampet rett inn i en interiørkatalog?

Foto: Mats Tveraaen

Det hele framstår som gjennomført, stilrent og luksuriøst, og kunne fort forveksles med et hvilken som helst Petter Stordalen-konsept. Om noe trekker ned, er det at det er usedvanlig lyst her. En dimmer på lampene og en noe dunklere belysning hadde kledd kveldens klientell, som i anledning G-helg har en gjennomsnittsalder på langt over 45 år.

Spennende barkart

Oppgraderingen av Selskapssiden ser ut til å ha slått an, for lokalene er fulle, og i baren er det kø. En entusiastisk barsjef Hans Brenna viser fram det oppgraderte barkartet. Her finner vi blant annet drinken Hundreåringen, en variant av russian spring punch, nettopp i anledning UKAs 100-årsjubileum. Brenna forteller at Spritgjengen har vært på flere kurs, og det har gitt resultater på barkartet, som framstår som oppdatert og moderne. Brenna kan fortelle at de har satset på ferske råvarer, som blant annet tyttebær og rips.

Foto: Mats Tveraaen

Selskapssiden kommer til å satse på egen vri på tradisjonelle drinker, og har allerede planer om en ny meny etter UKA. Da spås medlemspris ned under hundrelappen igjen.

Foto: foto.samfundet.no Det var god stemning på åpningskvelden natt til 5. oktober.

Sprikende konsept

Musikkprofilen er fortsatt eksotisk deep house, og for anledningen spiller dj-en innslag av dansbar, tysk techno. Men her er det ingen som danser. Ikke så mye som en lett vugging er å spore, selv ikke blant det yngste klientellet. Dj-en, som spiller gamle klubb-bangere, er bortkastet på dette publikummet; en god, gammeldags spotify-liste hadde holdt i massevis.

Foto: Mats Tveraaen

Stadig snobbete