Kan bli HPV-vaksine for gutter

– Gutter har rett til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft, på lik linje med jenter, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl fra folkehelseinstituttet (FHI).

Siden november 2016 har kvinner født i 1991 eller senere fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Det er et toårig program som avsluttes i 2018. Så langt er gitt ut 17-18000 doser HPV-vaksine i Trondheim etter at tilbudet om gratis vaksine kom i fjor

– Det vil si at 7-8000 unge kvinner har valgt å vaksinere seg, sier smittevernsoverlege Eli Sagvik.

Det er ikke bare kvinner som rammes av viruset, og i 2016 la folkehelseinstituttet (FHI) fram en anbefaling om å også tilby vaksinen til gutter som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Nå kan det bli en realitet.

Håper på vedtak i 2018

Anbefalingen fra FHI går på å gi gutter i tolvårsalderen vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Dette blir i så fall gjeldende fra høsten 2018.

– Det er bevilget penger i statsbudsjettet, men budsjettet er ikke vedtatt ennå. Det er ingen politisk motvilje hittil og i utgangspunktet er stortinget positiv til dette, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl fra FHI.

Kvinner har hatt dette tilbudet siden 2009. Greve-Isdahl sier at kunnskapen om at HPV fører til kreft hos menn, er nyere enn kunnskapen om at HPV fører til kreft hos kvinner, og at dette er grunnen til at gutter ikke har fått det samme tilbudet som jenter.

– Når vaksinen kom på markedet i 2009 var det ikke noe forskning på at dette også kunne gi beskyttelse hos menn, sier hun.

Stigende trend hos menn

Årlig er det rundt 400 tilfeller av HPV-relatert kreft hos kvinner, og 100 tilfeller hos menn. Hovedsakelig dreier dette seg om kreft i munn og svelg, og denne forekomsten av kreft hos menn er økende.

– Gutter har rett til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft, på lik linje med jenter, konstaterer Greve-Isdahl.

HPV er det vanligste seksuelt overførbare viruset hos både kvinner og menn.Trolig vil vaksinering av kvinner også føre til færre infeksjoner hos menn, og på samme måte vil vaksineringen av menn ytterligere senke faren hos kvinner.