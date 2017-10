Høyteknologisk pause fra musikken

Skvist mellom konsertene demonstrerte UKA Technology Conference morgendagens teknologi.

Mens ekkoet fra torsdagens Highasakite-konsert fremdeles runget gjennom byen ble Dødens Dal denne mandagen omgjort til tech-expo. Målet var å demonstrere morgendagens teknologi og måten dette en dag vil endre livene våre på.

Roboter og racerbiler

Teltet som tidligere inneholdt tusenvis av småfulle studenter var stappet med representanter fra teknologimiljøet i Norge. Temaet var innovasjon, noe folka på standene gjorde sitt beste for at du ikke skulle glemme.

Foto: Marthe Stoksvik

Statoil var det første du så når du kom inn i teltet. Dette, samt den gigantiske Statoil-spotlighten rettet mot taket, har kanskje noe å gjøre med at selskapet er UKAs største sponsor. Produktplassering eller ikke, de viste stolt fram den søteste dyphavsroboten jeg noensinne har sett.

Den tekniske delen av Norges tekniske-naturvitenskeplige universitet utgjorde mesteparten av standene. Masterstudenter demonstrerte ivrig de avanserte lekene sine, enten det var VR-briller eller elektriske racerbiler. Det er noe spesielt med å se den typen lidenskap hos godt voksne mennesker. Stemningen var smittsom, og jeg brukte mer tid enn jeg er stolt av å innrømme til å danse med en robot laget av folkene fra Kybernetikk.

Variert program

Stian Sandø, kjent fra NRK-programmet Newton, ledet showet på scenen. Representanter fra NSB og Aftenposten snakket om hvilken plass de hadde i det moderne samfunnet. En paneldebatt måtte selvfølgelig også til, og dagens tema var bærekraftig matproduksjon. Mot slutten av dagen kom finalen av pitchekonkurransen, der fire startups konkurrerte om 25.000 kroner. Pitchene varierte fra Arveng Technologies' hanske for å kontrollere maskiner til EasyIntervals intelligente intervalltreningsmaskin.

Foto: Marthe Stoksvik

Ufokusert, men interessant

Det brede utvalget av duppeditter gjorde kanskje UKA Tech mer vondt enn godt. De forskjellige utstillingene hadde ingen sammenkobling og stod for det meste for seg selv. Programmet var også en salig blanding av ideer og innhold. Hvis festivalen hadde ett hovedfokus på for eksempel kunstig intelligens eller kybernetikk ville den kanskje ha vært bedre. I den nåværende formen synes jeg innholdet var interessant, men ikke noe jeg ville ha brukt en hel dag på.