Emil Stabil, Sushi x Kobe og Niilas ga Storsalen nok bass for en livstid og en halv.

UKA-17



Fra øyeblikket dørene til storsalen åpner begynner Vibbefanger-DJen Niilas publikums tunge basstilvenning, og med remixer av Lars Vaulars «Ensom» og Travis Scotts «Goosebumps» i kofferten, danses det fra første minutt. Bergenseren serverer oss alt fra grime til hardstyle, og kun avbrutt av tidvis dårlig lysteknikk får han publikum gode og varme til kveldens første hovedakt.

Danske Emil Stabil har hatt noen kjempehits de siste årene med «Er det en fugl» og «Swimmingpool», og antar sannsynligvis derfor også at Storsalens publikum kan noe mer enn refrengene på disse utenat. Dette fører til en serie pauser der playbacken får gå sin gang mens Emil peker mikrofonen på et relativt tyst publikum, og det er egentlig bare på «Allerede Is» at knepet har ønsket effekt. For øvrig saboterer han godlåta «+1» ved å dra jenter fra publikum opp på scenen, og han tar seg tid midt i showet til å filme en bursdagshilsen.

Der Emil Stabil briljerer er på låtene ingen kan. Når han vet han ikke kan støtte seg på publikum og kun rapper selv får vi endelig sett hvor kompetent dansken faktisk er, og på tross av en og annen dårlig timet pause fra musikken er det umulig for storsalen å ikke koke når han kommer til hookene. Emil leverer som han ville gjort til sine danske fans, og for dem ville konserten hans helt sikkert løftet taket, men det merkes at det var et annet publikum i kveld.

Kveldens ubestridte hovedattraksjon tar scenen, og storsalen går bananas. Sushi x Kobe får det til å fosskoke i storsalen med andre låt, «Japan», og følger opp med tegneserieporno-hyllesten «Hentai», hvor Sushi blant annet lirer av seg gullkornet "mongospritminister". Fra starten av går det knapt et sekund uten at noen lager moshpit, og det hele topper seg under «Flasker på Flasker» hvor piten til slutt utvider seg til å konsumere hele gulvet.

Bergensrapperne er fortsatt sultne, de er fortsatt energiske på scenen, men de er også akkurat så laidback som de kan være når de eier publikum i den grad de gjør. På «Yakuza» og «Aldri for mye» får de til det Emil Stabil forsøkte forgjeves, og publikum tar en større del av syngingen. Det danses og ropes på gulvet så vel som i tribunene, og vi får høre både Kobes solomateriale og en ny singel («Slav Squat»?) før duoen trer av scenen og følgelig ropes inn igjen for en encore av «Aldri for mye». Hva sier det om en norsk gruppe når de kan få Storsalen til å riste med låter publikum aldri har hørt og kan ta seg pause i settet, bare for å danse til litt hardstyle? Nok. Sushi x Kobe har fått seg en bunnsolid fanbase og kan strengt tatt gjøre som de vil, og hadde Emil Stabil visst at det ikke helt ennå var hans tilfelle i Trondheim kunne denne kvelden vært en av UKAs klart beste. Like fullt leverer alle tre, og anmelder tror den klissete gjengen som forlot det runde røde var godt fornøyd.