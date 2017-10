Snømannen smelter i uoriginalitet

Autentisk fyllesyke er filmens mest positive egenskap

Det snør i Oslo, og Harry - uttales Whole - Hole (Michael Fassbender) nekter å forlate byen selv om han for lengst har fått merker av den. Hans virke som drapsetterforsker gjøres vanskelig ettersom det er så få drap i snøparadiset Norge. For å få tiden til å gå, og hold dere fast i skiene nå, så faller han inn i tung drikking. Fassbender virker faktisk genuint fyllesyk her, og fungerer derfor som ett av filmens høydepunkter.

De som har lest Jo Nesbø-boken vil kjenne igjen handlingen her, som kretser rundt drap, snømenn på åstedet, etterforsking av nevnte drap og intriger innad i etterforskingsteamet. Lite nytt mellom fjellene, med andre ord. Samtlige karakterer snakker engelsk, og vi får derfor samme behandling som utallige land har fått av Hollywood, men det er vel en liten pris å betale for turismeinntekter. Pengemannen Jo Nesbø skal vel også ha en del av daimkaken, og akkurat det varmer et kaldt fjellhjerte. Jakob Oftebro dukker opp, men der Helge Jordal ville vært perfekt som den alkoholiserte bergensdetektiven Rafto, faller det noe bisarre valget på Val Kilmer, som virker enda mer genuint fyllesyk enn Fassbender.

Hvis man kaster vekk de indignerte Norge-brillene sitter man ikke igjen med noe særlig da heller. Dette er platte og pregløse greier, så uoriginal at den ikke engang gidder å ironisk reflektere over egen uoriginalitet, en trend som forsåvidt er rimelig kjip. En krimfilm behøver jo strengt tatt ikke å være original, dens fremste eksistensberettigelse er og forblir spenning, men Snømannen er rett og slett ikke spennende. Skuffende med tanke på at Tomas Alfredson med suksess har regissert La den rette komme inn, og derfor burde mestre sjangeren.

Filmen kunne i hvert fall kostet på seg noen kvasifilosofiske monologer om forfall og menneskelig bedervethet. I stedet får vi servert noe personlige barndomstraumergreier, som ikke dykkes særlig ned i, noe som for så vidt er like greit. Stikk heller på din nærmeste nedlagte videokiosk og lei Mord og mysterier.