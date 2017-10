Enstemmig vedtak for gratis nattbuss i fylkestinget

Nå skal alt være klart for å innføre nattbuss som en del av vanlig takst for studenter.

– Med dette kan studentene virkelig sprette sjampanjeflaska og ta nattbussen etterpå, sa Rakel Skårslette Tronsdal fra SV.

Onsdag kveld ble et forslag fremmet i Trøndelag fylkesting om at nattbuss skal inkluderes i periodebillett for studenter, ungdom, eldre, og uføre. Forslaget ble lagt fram av fylkestingsmedlem Kristian Torve for Arbeiderpartiet på vegne av Ap, Sp, SV, KrF og MDG. Dette var første gang et samlet fylkesting for hele Trøndelag møttes.

Foto: Sandra Skillingsås Forslaget ble fremmet av Kristian Torve fra Arbeiderpartiet.

– Vi har sett at det er en sak som har engasjert. Ingenting skal lenger stå i veien for at en hardtarbeidende student skal komme seg hjem etter en lang natt med faglig påfyll, sa Torve under høringen.

Pensjonistpartiet og Venstre stilte seg som med-forslagsstillere.

– Dette er en stor dag for Pensjonistpartiet. Det er flott at ungdom og studenter får muligheten til nattbuss som inngår i periodebilletten, sa fylkestingsmedlem Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet.

Bystyret la til rette

I september vedtok bystyret i Trondheim å gå inn for nattbuss som inngår i studentenes periodekort. Tidligere hadde Sør-Trøndelag fylkeskommune, som egentlig har ansvar for offentlig transport vedtatt å gå inn for nattbuss, gitt at Trondheim kommune tar del av regninga. Arbeidsutvalget i Fellesnemnda for Trøndelag har tidligere fått kritikk av Velferdstinget for å ikke følge opp vedtaket til bystyret.

Dette blir et spleiselag mellom Miljøpakken, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

– Bystyret la til rette for at dette skulle skje, og de fleste partiene har vært enige om at dette vedtaket er viktig, sier Torve.