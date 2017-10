Håper på høyere deltakelse

Studenttingsvalget nærmer seg og alle studenter kan stille til valg.

Studenttingsvalg Studenttinget NTNU representerer universitetets samtlige 40.000 studenter, og er universitetets aller øverste politiske organ.

Består av 25 representanter

Frist for oppmelding av sitt kandidatur er 27. oktober

Valguka starter 3. november.

Nå er kandidatskjemaet til studentvalget åpnet. Alle studenter ved NTNU kan stille, og fristen er 27. oktober. Det velges fire studenter fra Ålesund og Gjøvik, og 21 representanter fra Trondheim. Målet til Studenttinget er å få gjennomslag for studentenes saker, for å sikre en bedre studiehverdag. På sin Facebook-side oppfordrer Studenttinget alle studenter til å delta i studentvalget.

Forventer høyere oppslutning

Ved tidligere valg har det vært meldt om kun 6-13 prosent oppslutning. I 2016 ble valgoppslutningen på 8 prosent. Leder Marte Øien for Studenttinget sier at det forventes en høy oppslutning i år.

– Ja, det forventer vi, sier hun entusiastisk. Vi har tatt lærdom av tidligere valg. Tatt med oss det som har funket og lært av det som ikke funket.

Foto: Jonas Halse Rygh Leder for studenttinget, Marte Øien

Etter fusjonen med Ålesund og Gjøvik skal de nå ut til enda flere.

– For å nå ut til 40 000 studenter må vi finne måter å spre denne informasjonen på. Blant annet har vi laget en video som forklarer studentdemokratiet på to minutter, sier Øien.

I den House of Cards-inspirerte videoen kommer det fram at de behandler alt fra mindre saker, som gratis avisabonnement, til større saker som obligatorisk sensurveiledning på eksamener. Se videoen nederst i saken.

Øien forklarer videre at de har et samarbeid med studentrådene, som skal stå på stands, og gå rundt i klasser og kantiner for å informere studentene under valguka.

Fordel at man er engasjert

I Studenttinget er det en god blanding av folk med og uten politisk erfaring fra før.

– Det kreves ingen forkunnskaper, det eneste som er en fordel er at man er engasjert. Vervet i Studenttinget er fullt overkommelig å ha ved siden av studiene. Utover møtene er vervet lagt opp slik at en former det litt selv, alt etter hva man selv ønsker og har tid til, sier Øien.

Kandidatskjemaet stenger 27. oktober, deretter vil kandidatene presenteres på studentvalget.no. Studenttingets nettside er for tiden nede, men vil være på plass fortløpende, avslutter Øien.

På samme tid som studenttingsvalget skal det velges henholdsvis fakultets- og instituttstillitsvalgt.