Sondre Justad solgte ut Storsalen tre ganger

Onsdag la artisten ut billetter til sin kommende norgesturne i april 2018. Tolv timer senere hadde han solgt 3000 billetter.

Siden Sondre Justads debutsingel i 2014 har fanskaren vokst og han har utviklet seg til en av Norges største artister. Første låt fra det nye albumet ble sluppet 13. oktober på Petroleum Records. I april legger Justad ut på storbyturné og skal spille det flunkende nye albumet for Tromsø, Bodø, Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Til nå er Trondheim den eneste byen med utsolgt konsert.

Utsolgt på to minutter

Konserten i Storsalen var et av de store slippene til våren, og ble utsolgt på to minutter. På grunn av stor pågang ble det annonsert ekstrakonsert, og da billettene slapp kl. 15 gikk det igjen bare to minutter før Storsalen på nytt ble utsolgt.

Når den tredje konserten ble annonsert ble også siste runde med billetter revet bort 20 minutter etter slippet klokken 21. Det blir til sammen 3000 solgte billetter på 12 timer. Gjermund Næss fra klubbstyret ved Samfundet innrømmer at selv om de forventet utsolgt konsert, ble både de og Justads team rimelig overrasket over pågangen.

– Vi på Samfundet kan ikke huske sist en trippelkonsert ble utsolgt på en dag, forteller han videre.

Sist gang Sondre Justad spilte på Samfundet, høsten 2015, ble det også umiddelbart utsolgt og arrangementet ble flyttet fra Klubben til Storsalen.

– Vi er veldig fornøyd med at vi fikk til tre konserter, på den måten fikk alle som ønsket seg billett faktisk tak i dem.

Høsten 2015 skulle Sondre Justad spille i Klubben, men responsen fra publikum var så stor at konserten ble flyttet til Storsalen. Den gangen ble også konserten utsolgt.

Forhåndssalg

Til tross for at billettslippet skulle skje onsdag 18. oktober oppsto det mye styr rundt konsertens «forhåndssalg» allerede mandag. Spotify hadde eget forhåndssalg av billetter til Justads turne, noe som førte til forvirring.

– Flere følte dette var urettferdig og vi fikk noen mindre fornøyde meldinger i innboksen. Derfor er vi veldig glade for at vi fikk fikset ekstrakonserter, slik at alle som ønsker å dra får dra. Vi fikk inntrykk av at mange som forsøkte å få tak i billett i de to første rundene ikke lyktes, og det fikk vi ordnet med nå.

Fortsatt stor pågang

Pågangen for å få kjøpt eller byttet til seg billetter på Facebook er fortsatt enorm, til tross for at hele 3000 billetter ble solgt i løpet av dagen. Det ble derimot konstatert at den tredje konserten blir den siste ekstrakonserten i Trondheim.

Sondre på arrangementets Facebookside etter at de første to konsertene ble utsolgt

Vanskelig å toppe

Sondre Justad er et veldig stort navn i Norge akkurat nå, og har en stor andel fans i Trondheim. Gjermund Næss forteller videre at det blir svært vanskelig å toppe trippelkonserten til våren, men at man ikke skal utelukke noe. Store navn som Honningbarna og Jonas Alaska er allerede annonsert.

– Til nå er ikke programmet for vårsemesteret helt satt enda, så alt kan skje.