Ser på muligheten for å øke semesteravgiften

I 2016 ble det brukt mer penger av semesteravgiften enn det som ble betalt inn av studentene.

Onsdag 18. oktober holdt Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim møte på Gløshaugen. Det var satt av fem timer, hvor viktige saker som semesteravgiften og Gløshaugen idrettsbygg skulle diskuteres.

Semesteravgiften skulle diskuteres i plenum for å høre hva Velferdstinget tenker om en mulig fremtidig endring. I 2016 ble det brukt mer penger av semesteravgiften enn det som ble betalt inn av studentene. Dette var også tilfelle året før.

Arbeidsutvalget i VT så det dersom nødvendig å diskutere mulige tiltak for å dekke inn fremtidige underskudd, eller kutte i bruken av semesteravgift. Ett mulig tiltak er en økning i semesteravgiften.

– Jeg håper dere har meninger om dette her. Det er nå dere har muligheten til å komme med forslag. Ingenting skal vedtas i dag, sa leder Thomas Krogstad Eriksen i Velferdstinget.

Inkludere idrettskontigenten

Semesteravgiften ble endret sist i 2013. Da ble den økt fra 430 kroner til 510 kroner som den ligger på i dag. Da mulige løsninger ble diskutert, var idrett et tema som sto i fokus.

Tidlig ble det lagt fram et forslag om å inkludere treningskontigenten som Sit har i dag, inn i semesteravgiften. Argumentet her var at det vil koste hver enkelt student 300 kroner ekstra, og at det er en pris folk tåler. Samtidig senker det terskelen for å trene. Et motargument var at det ikke er alle som trener, og at det er synd om absolutt alle skal betale for en kontingent de ikke kommer til å benytte seg av.

Da studieavgiften ble økt i 2013, økte den med 20 kroner per år over en periode på fire år. Det ble lagt fram som et forslag også under dette møtet, men ble møtt av motstand av flere. Mange mente at 80 kroner ekstra kan bli vanskelig for mange studenter, mens andre mente tvert i mot.

– Om den personlige økonomien til studenter ikke tåler 100 kroner ekstra i halvåret, er det noe virkelig galt, sa en av representantene i VT.

Økt støtte til psykososiale tjenester

Under debatten om semesteravgiften ble også sosiale helsetjenester og helserefusjonen nevnt. Det er lange køer hos Sit for studenter som ønsker å benytte seg av psykososiale tjenester, og det kom forslag om å sette inn penger fra semesteravgiften her.

Velferdstinget skal bestemme hvordan semesteravgiften brukes under et nytt møte 22. november. Dette er en del av saken som omhandler budsjettet til Sit Velferd.

– Jeg tror denne diskusjonen vil bidra til at Velferdstinget begynner å gjøre seg opp noen tanker om hvordan semesteravgiften skal brukes. Jeg mener det vil føre til en bedre diskusjon når budsjettet til Sit Velferd skal tas opp, sier Krogstad Eriksen.