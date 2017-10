Planlegger oppgradering av Gløshaugen idrettsbygg

Er det mulig med en egen spa-avdeling når idrettsbygget på Gløshaugen skal bygges ut? Dette og mer ble diskutert på Velferdstingets møte.

Onsdag 18. oktober holdt Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim møte. I tillegg til å diskutere mulige endringer i semesteravgiften ble også ønsker til nye Gløshaugen idrettsbygg diskutert. Leder Thomas Krogstad Eriksen for VT har vært i møte med entreprenørene som jobber med bygget. Disse ønsker seg en «ønskeliste» over hva bygget skal inneholde. Det ble derfor åpnet for diskusjon.

En «noob-arena»

Et forslag var at flere grupper fra NTNUI skal kunne bruke senteret til sine aktiviteter, med området i senteret som er dedikert til dem. Et motargument her er at disse områdene da vil få mye dødtid, mens mer generelle områder med spinning og styrketrening vil bli brukt mer jevnt. De fleste var enige om å ha midlertidige områder, som lett kan skiftes ut.

– Jeg ønsker meg en «noob-arena» hvor folk kan tenke «her kan jeg trene, for her er alle like dårlige som meg», var et forslag.

Tanken om at Gløshaugen idrettsbygg skal være et lavterskeltilbud virket flere enig i. Idrettsbygget inneholder en buldrehall og badstu, og det ble lagt frem forslag om å beholde disse.

– Og siden det er badstu der, kanskje man like greit skulle gjøre på med et helt spa-opplegg, lød et annet forslag.

– Og svømmebasseng?

Den drømmen ble dessverre knust av realitetene. Det er ikke lov å bygge basseng i bygget, på grunn av reglement som omhandler graving.

Omfattende rehabiliteringsbehov

Dagens bygg er fra 1966. Ifølge styresakspapirer til Studentskipnadens behandling av saken tidligere i år er idrettsbygget det mest brukte av alle Sit driver. Daglig er 2.000 studenter innom treningssenteret, og i løpet av et år er besøkstallet 400.000. Siden 1966 er bygget utvidet av Sit i 2006, men det er behov for omfattende rehabilitering på de eldste delene av bygget.

Budsjettet for prosjektet er satt til ca 53,4 millioner. 11.9 av disse millionene er tilknyttet utvidelse og ombygging, resten er satt av til rehabilitering.

Et sammendrag av diskusjonen er at VT-medlemmene ønsker et idrettsanlegg som ikke er som alle andre ordinære treningssentre. Det skal også være en arena man kan gå til om man ikke vet hvor man skal starte. Idrettsbygget skal etter planen stå ferdig i januar 2020.

Krogstad Eriksen minner om at studentene kan bidra med ønsker til Gløshaugen idrettsbygg.

– Studentene kan være med å påvirke hvilke tilbud Gløshaugen idrettsbygg skal tilby. Det er bare å ta kontakt med oss. Jeg oppfordrer også studenter som trener hos Sit å gi Sit Idrett en tilbakemelding på tilbudet. Det er viktig for å få et godt idrettstilbud, sier han.