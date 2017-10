22 Demoartister er klare for Trondheim Calling

Om du er fan av Rock, Metal, Hip-hop, Jazz eller Pop har du uansett en konsert å glede deg til på nyåret.

Etter UKA-bluesen begynner å ta rot i deg er det en ting som hjelpe på smerten. Det er heldigvis ikke alt for lenge til Trondheims neste festival. Trondheim Calling går av stabelen 1. februar, og vi får nå en solid smakebit på hva programmet har å by på.

Til i dag har navn som Yung Smul, Panda Panda og Rick Ashtray blitt annonsert, men i dag blir de møtt av 22 spennende liste-klatrere. Denne gangen har festivalen for første gang åpnet for søkere fra ikke bare Trondheim, og økt antallet fra 15 trondheimsband i fjor til 22 artister fra hele landet. Før festivalen begynner er det duket for konserter fra de lokale artistene den 17. november, på arrangementet «Lyden av 2018» på Byscenen.

På rock-fronten får vi besøk av brenn. fra Lillehammer, Killer Kid Mozart fra Elverum, LÜT fra Tromsø, samt Trondheims-baserte Catcoast og Evil Has Landed. Med alt fra indie til punk og garage-rock representert tyder det på at vi får kvelder med både nådeløs headbanging og gynging fra side til side i vente.

Hvis dette blir litt for mildt for deg, kan du glede deg til Chêne, som skal varte opp med hard metal. I tillegg kommer powerjazz-trioen I LIKE TO SLEEP for å levere en energisk og improvisatorisk opptreden.

For de som ønsker noe mildere konsertopplevelser, er utvalget stort. Fra utenbys kommer britpop-bandet Are You Having Fun Yet, elektronika-trioen ISÁK, visesanger Johannes Holtmon, urbane Jimmy Smash, jazz-vokalist Natalie Sandtorv og shoegaze-bandet Ponette. Og så, om du gikk glipp av det under UKA, får du i februar en ny shanse til å se Tilla.

Fra våre egne gater har vi FREDE GABRIEL, indiepop-sanger Kristian Grostad, idol-kjendis Nadia Warholm, R&B-duoen Naoko, og singer-songwriterene Palli og Sturla.

Sist men ikke minst har vi årets hip-hop og rap-lineup for de som elsker tung bass og heftige beats med Bergens-duoen Ganezha og byens egne Gerald Ofori. Med det ser det ut til at Trondheim Calling 2018 vil bli et event man på ingen måte burde gå glipp av.