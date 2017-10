NTNUs litteraturpris går til debutant når den i kveld deles ut for første gang.

NTNUs litteraturpris Årlig pris som deles ut for første gang i år. Alternerer årlig mellom å gå til skjønnlitterære og faglitterære verk.

Formål: Anerkjenne et norskspråklig verk av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag.

Verket må ha vært utgitt de to foregående årene (2015/2016).

Prisen er på 20 000 kr, samt et diplom.

Sara Sølberg tildeles årets pris for debutromanen Seismiske smell (2016).

Andre finalister var Kaisa Aglen, Guri Sørumgård Botheim, Rikard Ingdal og Kari Stai.

Den første årlige litteraturprisen til NTNU går til Sara Sølberg for hennes debutroman, Seismiske smell. Boken kom ut i 2016, og ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris samme år.

– Det er en roman der ett menneskes liv sammenkobles med havet og livet der. Boken undersøker hvordan enkeltindivider opplever og takler kriser som selvmord, død, ensomhet og lengsel, uten at det blir sentimentalt – og uten å miste synet av den store sammenhengen, sa Sølberg til Adresseavisen i 2016.

Sølberg er vokst opp i Trondheim, men flyttet fra byen allerede som 18-åring. Det er bare en drøy måned siden hun var her sist. Da gjestet hun den studentdrevne litteraturfestivalen Ugress.

Forener det lille med det store

– Seismiske smell er et uvanlig ambisiøst litterært prosjekt som lykkes med å gjøre det skjønnlitteraturen på sitt beste makter: Å formidle sammenhengene mellom det enkelte menneskets tanker, følelser og livserfaringer og den ytre verdens mangfoldige fenomener, skriver juryen i sin begrunnelse for vinnervalget.

Kriterier som originalitet og individuelt særpreg har vært sentrale for juryens valg.

– Et lysende eksempel på litteraturens evne til å skape nye og uventede blikk på en sammensatt virkelighet, sier de om vinneren.

Juryen, ledet av Ingvild Hagen Kjørholdt, har bestått av Gunnar Foss for Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Trond Åm og Hanna Malene Lindberg fra Litteraturhuset i Trondheim og Martin Ingebrigtsen fra Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. De berømmer romanen for å ta opp noen av litteraturens evige temaer: havet, døden og kjærligheten.

«Forfatter Sara Sølbergs fortelling forener de minste med de største bestanddeler, mikrobene i cellene med de store havstrømmene, menneskets hjerte med blåhvalens, lengselen etter en død far med oljeutvinning og druknede flyktninger», står det i begrunnelsen.

– Alle finalistene fortjener oppmerksomhet

Sølberg var en av fem finalister som ble offentliggjort for to uker siden. De andre finalistene juryen hadde valgt ut var Rikard Ingdal for romanen Hogst, Kaisa Aglan for diktsamlingen Mellom krig, Guri Sørumgård Botheim for diktsamlingen Heime mellom istidene og Kari Stai for billedboken Jakob og Neikob. Naboen – alle utgitt i 2016.

– Alle de fem finalistene fortjener oppmerksomhet, skriver NTNU i en pressemelding.

En gruppe litterater med bakgrunn fra litteraturstudier ved NTNU er i gang med å skrive omtaler om de aktuelle bøkene.

– Finalistene og bokomtalene vitner om et levende og ungt litteraturmiljø i byen, ifølge pressemeldingen. Hvor omtalene kan leses sies det foreløpig ikke noe om.

Prisvinneren ble kåret på åpningen av Trondheim Litteraturfest på Trondheim folkebibliotek i kveld.