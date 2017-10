Forhåndssolgt for over to millioner

Nytt kamerasystem utviklet av tidligere NTNU-studenter får anerkjennelse av Gopro og Redbull.

Kablelkamerasystemet Wiral, utviklet av blant annet fire studenter med bakgrunn fra Entreprenørskolen, ble lansert på folkefinaniseringsnettstedet Kickstarter 17. oktober. Fire minutter snere ble finaniseringsmålet på 30 000 doller nådd. Kampanjen har nå fått over to milioner kroner.

– En i teamet vårt skulle gifte seg og ville ha nye vinkler for å filme bryllupet sitt. Da fant han ut at det var i hull i markedet. Det fantes bare kabelkamera for storfilmproduksjon, forteller pressekontakt Emilie Aabakken.

Kamerasystemet er ifølge Wiral verdens første lettvekts kabelkamera.

Frilansere og amatører

Prototypen er nå spredt fra Japan til Hawaii og blir testet av alt fra ekstremsportutøvere til filmskapere. Kameraet beveger seg på et tau ved hjelp av en elektrisk motor.

Det finnes etter hvert mange kameraløsninger for amatører i markedet. Hvorfor tror du det er interesse for deres produkt?

– Da vi dro rundt for å finne ut om det var et marked for dette, fant vi mange som hadde hjemmelagde løsninger. Kabelkamerasystem tilfører en helt egen vinkel man ikke kan få med for eksempel droner. Ganske mange av de som er interessert, har gjerne droner fra før av.

Aasbakken forteller at det nå er frilansere og amatører som lager innhold man ser på sosiale medier. Disse er ute etter enkle løsninger til en rimeligere pris enn det markedet profesjonelle operer i.

Er dere overrasket over responsen?

– Vi håpet selvfølgelig lanseringen kom til å gå bra, men vi hadde aldri trodd det skulle så bra. På tre dager fikk vi inn det vi ønsket for hele kampanjeperioden, foteller Aasbakken.