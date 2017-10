- Jeg brukte fire minutter på å skrive «Forelska i lærer'n»

Nå er musiker Dag Ingebrigtsen mer selvkritisk enn før.

Mandag 23. oktober spiller Dag Ingebrigtsen sammen med DDE og Anders Jektvik under UKAs Trønderfest i Dødens dal. I år er det 40 år siden han debuterte som plateartist med bandet Subway Suck. Siden den gangen har han spilt i blant annet TNT, The kids og The grønne glitrende 3 og Dag. Fra huset på Singsaker ser han rett ned på Dødens dal, hvor han om noen få dager skal spille for over 7000 publikummere.

– Jeg sier at jeg bare har satt opp et lite partytelt i hagen min, forklarer en smilende Dag Ingebrigtsen.

I mange år hadde han hørt sine gamle låter bli spilt og sunget fra det store sirkusteltet i Dødens dal. Derfor, tok kan han kontakt med UKA, og ba dem om å få spille konsert.

– Den første låta jeg og bandet skal spille på mandag blir «Forelska i lærer'n». Den hører med.

Laget svensk versjon av «Forelska i lærer'n»

Låta «Forelska i lærer'n» er skrevet av Dag Ingebrigtsen og Torstein Flakne for deres band, The Kids. Trondheim var på den tiden en utkant i musikknorge. PA-anlegget hadde nettopp blitt importert til byen, og plateselskaper fantes ikke. Likevel, i 1980 kom «Forelska i lærer'n» ut som singel og musikkvideo.

– Jeg brukte nøyaktig fire minutter på å skrive forelska i læreren. Det inkluderer både tekst og melodi. Fire minutter, det er nesten like lang tid som det tar å spille sangen.

Låta ble ikke bare en hit i Norge kan Dag fortelle. Hos svenske CBS records fant en ung lagergutt tilfeldigvis plata til The Kids. Han syntes coveret og musikken var tøff, men han forsto ikke tekstene. Derfor fikk han den oversatt.

– Fyren som jobba på lageret ble senere manager for bandet Europe. Vi slo an i Sverige, og vi solgte mer enn dobbelt som mange plater der som i Norge. Vi dro på folkeparkturnéer med horder av fans.

– En gjennomsnittlig tolvåring er tjukkere enn meg

Hvordan gutta fikk ideen til bandnavnet The Kids kan ikke Dag erindre, men han tror ikke at det var et bevisst valg.

Foto: Hilde Hefte Haug HØY I HATTEN: Dag viser fram sin kjente hattesamling

– Når du er ungdom er det å skifte band det samme som å skifte kjæreste. Jeg har aldri vært med i et band i mer enn to år.

– Er forelska i læreren en selvbiografisk låt?

– Da jeg var femten år var jeg sikkert bare 140 centimeter høy og 22 kilo tung. Jeg var liten og tynn, som gutter flest. I dag er en gjennomsnittlig tolvåring tjukkere enn meg. Jentene var derimot 170 høy og fullt utviklet. Så om det kom en ung vikarlærer, så syntes jo jentene at de var veldig kjekke.

En annen kjent Dag Ingebrigtsen-låt er sangen 10 000 lovers som ble spilt inn av bandet TNT.

– Har du hatt 10 000 «lovers», Dag?

– Da jeg skrev låta het den 10 000 lovesongs. Jeg hadde aldri skrevet noen kjærlighetssang, så når jeg først skulle gjøre det kunne jeg jo like godt putte 10 000 sanger i en låt. TNT endret derimot tittelen til 10 000 lovers.

Dag synger metallversjon av Bjelleklang

Opp gjennom årene har han hatt mange bandprosjekt. Et av de mest obskure er julemetallbandet The grønne glitrende tre og Dag. Ikledd full indianermundur framfører Dag Ingebrigtsen sin metallversjon av kjente juleklassikere. «Nå tennes tusen julelys» brøler Dag inn i mikrofonen, i en av bandets få musikkvideoer.

– Vi ville skildre julen fra ungdommens ståsted. Jula er jo en relativt kjedelig høytid for de fleste tenåringer.

Foruten coverversjonene av de kjente julelåtene, har Dag også skrevet en egen julesang om juleøl. Men de siste årene har han ikke hatt noen juleshow med bandet.

– Jeg fletter alltid inn noen julelåter på det vanlige programmet når det nærmer seg jul. Men jeg har lyst til å slappe av i jula, så noen ren julekonsert blir det ikke i år.

Hits i Argentina

Dag sier at The grønne glitrende tre og Dag var noe som hørte ungdommen til. Han forteller om konserter i England, hits i Argentina og en turne i Russland. Gjennom flere tiår som artist har han drevet med musikken innenfor en rekke ulike sjangere.

– Jeg har valgt å ikke stå i en bås. Jeg har valgt å øse av min kjærlighet og min glede til musikken. Derfor er jeg er veldig takknemlig og ydmyk fordi jeg kan reise rundt, ikke bare i Norge, men i hele verden for å spille. Attpåtil betaler tusenvis av folk for å se på meg.

– Så du har ikke skrevet den engelske wikipediaprofilen din selv?

– Nei, jeg er helt ubrukelig på data.

Spiller hjemmelaget fredsvise

Til tross for at Dag har spilt ute i den vide verden, ser han fram til å holde konsert under trønderfesten i hjembyen.

– Vi skal spille min eneste fredsvise «Drums of war» og låta «Sexy» . Kvelden avslutter vi med «Vil du verra med meg hjem i natt»

Den legendariske nachspiellåta som kom ut på 90-tallet brukte Dag ti år på å lage. Med årene har han blitt mer selvkritisk, samtidig som han er mer redd for å mislykkes.

– Hva synes ungene, naboene og kona mi om dette her? Kan jeg si at «jeg gir deg alt du treng, hvis du tørr»? Slik må man jo absolutt ikke tenke som kunstner. Man må bare slippe seg løs.