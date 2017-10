Det ble en blandet opplevelse da Norges humorelite inntok UKA.

Det er et stjernespekket lag som skal sjarmere UKA-publikummet under Humorgalla 2017. I Dødens dal søndag kveld er det kalde teltet utsolgt. Lars Berrum er konferansier, akkompagnert av en slapp Morten Ramm. De to har ikke enormt med kjemi, og det virker heller ikke som om duoen er særlig godt forberedt. De får aldri helt med seg publikum, og oppvarmingen fungerer egentlig mot sin hensikt. Et trylletriks som avsluttes at et kjempebilde av anus oppleves aller mest som pinlig for publikum i salen.

Flere ben å stå på

Martin Beyer-Olsen får en litt trå start etter innledende fadese. Han tar seg likevel godt inn med et overraskende og surrealistisk overskuddsshow med mye krutt. Også han har dedikert vitsing til rumpe/anal aktivitet. Heldigvis har han flere ben å stå på, og imponerer blant annet som DJ på scenen med egenkomponert musikk.

Erlend Osnes er morsom og sjarmerende, og har en klassisk standup-rutine. Dette slår godt an hos publikum. Også han har tatt med litt vitsing om rumpehull, men det tar aldri overhånd. Osnes har både timing og materiale. Berrums egen standup, uten Ramm, er litt nervøs, men søt. Også hans punch er en rumpevits.

Kveldens vinnere

Det er Cecilie Steinmann Neess som stjeler kveldens show, og får som den eneste stående applaus etter sin opptreden. Hun har kontroll, og publikum i sin hule hånd. De to eldre herrene foran meg humrer godt over vitser om bollemus og evig singeltilværelse. Denne opptredenen kunne med fordel vart litt lenger.

Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne er proffe ut til fingerspissene, og er de eneste som har kommet med eget UKEmateriale. De skal ha ros for å ta publikum på alvor, og dette får de også igjen for. Det stråler av de to, og de leverer knallhardt på vitser om alt fra indianer-Siv til småkonger i Trøndelag.

Likevel sklir stoffet litt ut på slutten, og de hadde vært tjent med noe av den samme stålkontrollen hele veien gjennom som de hadde innledningsvis. Det blir noen interne vitser og Tusvik og Tønne-referanser (duoens ekstremt populære podcast). Ikke til forkleinelse for publikum: man må kunne anslå at minst halvparten av de oppmøtte er her utelukkende for disse to, det tilsier i hvert fall applausen.

Pinlig

Det som trekker kveldens show ned, er konferansier Morten Ramm. Det virker ikke som han er forberedt, til tross for noe gammelt materiale. Vitsene slår ikke an i kveld, og pinlighet etter pinlighet oppstår. Han kommer seg aldri etter kveldens dårligste rumpevits. Det hele rammes inn av at han selv, i forsøk på å gjøre narr av medkonfransier, har lagt inn en powerpoint-slide med et budskap à la «du trodde du skulle få en hyggelig kveld, men så er det denne mannen som er konferansier», som til alt overmål fryser pga tull med teknikken. Den blir stående fast på skjermene mens han selv frustrert går fram og tilbake over scenen. Latteren Ramm mottar denne kvelden er mest av, og ikke med. Dette er flaut.

Blandet kvalitet

Bør man kunne forvente mer enn rumpevitser til tross for at dette er en studentfestival? Som vanlig i en gruppe studenter, er det er synd at de som ikke har forberedt seg må ødelegge for de andre som faktisk leverer skikkelig bra. UKA har neppe betalt studentpris for showet, og det er ingen grunn til at vi skal måtte ta til takke med bæsj, tiss, og resirkulert materiale fra Norges humorelite. Håper ensemblet vet å pensjonere de som har gått ut på dato, og som trekker ned opplevelsen av de andre som står på scenen. Det er dessverre de aller dårligste rumpevitsene jeg kommer til å huske fra årets Humorgalla.