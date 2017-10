50 slides om øl

Hjemmebryggekurset til uka var informerende og lærerikt, men lignet mest på en forelesning.

I den svinnende ettermiddagssolen kommer vi inn ved billettluken på Samfundet, der vi ble møtt av kursholderen som skal guide deltakerne inn på selskapssiden. For en journalist som har vært på selskapsside mang en gang i nattens mummel og mørke, var det en opplevelse i seg selv å se det nyoppussede lokalet i dagslys.

En blid amerikaner

Foran lerretet står det blid amerikaner med Dahls-logoen på capsen. Det er Wolfgang «Wolf» Lindell, utdannet kjemiker og bryggemester for Dahls bryggeri, som skal holde kurset for de spente deltagerne. Ikke rart at de er spente, for nøyaktig hva kurset inneholder er det ikke godt å si. I beskrivelsen til ukeprogrammet står det ikke annet enn at man kan «gjør(e) et klokt valg for studietiden, og få tips til hvordan man kan brygge øl hjemme».

Kurset begynner greit med en introduksjon av foredragsholderen og deretter om øl i industriell skala, slik som det gjøres i byens bryggeri. Tett etterfulgt kommer det noen fun-facts om dahls og brooklyn brewery før vi kommer til poenget med kurset; selve hjemmebryggingen.

–Den vanskeligste delen med hjemmebrygging, er å starte. Begynner Lindell.

Han forklarer at det enkleste med hjemmebrygging, nettopp er selve bryggingen, og at alt som skal til for å komme i gang er en dose med vilje til å brygge. Han forklarer at bryggingen verden over ofte motiveres av gleden ved et øl som ikke bare er en «sprudlende-gul-lager», men et øl som f.eks. er vanskelig å få tak i der man bor. Lindell poengterer at norsk hjemmebrygging i mange tilfeller har en mer økonomisk motivasjon, på grunn av våre rådyre ølpriser.

Teoretisk hjemmebrygging

Mye av kurset forsvinner i en fortelling om Ølets utvikling, og hvor variert øl kan være. Alt fra smak, farge, lukt og produksjon blir presentert i detalj, og vi blir også introdusert til all de forskjellige ingrediensene man kan ha i øl. For en nybegynner er dette helt klart viktig å få med seg, men det er som Lindell også sier – alt ligger på nett.

– Det finnes bokstavelig talt ingen grenser for hva du kan ha i en øl, så lenge du ikke forgifter deg selv, poengterer Lindell og påpeker at hallusinogener nok heller ikke er så smart å inkludere i den brune drikken.

Etter rolige 40 slides på powerpointen kommer vi til slutt til hvordan man brygger og hva det koster for begynnerutstyret. Vi får det hamret inn at renslighet og kontroll av karboneringen i ølet er de viktigste stegene i bryggingen. Resultatet av å ikke være nøye på disse ender i enten råttent øl, eller eksploderende flasker.

Pris og produksjon

At det vanskeligste er å starte, ringer klart i ørene når prisen for det grunnleggende utstyret ligger på bortimot 7000 kronasjer. Som Lindell sier, er det derimot noe man fort tjener inn hvis man brygger så lite som 3-4 ganger. Kort forklart: hvis du (og evt. noen venner) drikker mer enn 60 liter øl i løpet av de 3-5 årene du studerer i Trondheim vil du gå i pluss på å brygge ølet hjemme.

Til slutt får vi fem kjappe slides om hvordan man brygger øl på kjøkkenet i tre varianter. Sirup, malt-pose, og malt uten pose. Strengt tatt hadde jeg sett for meg at dette var de første som kom til å bli presentert, men hjemmebrygging er tydeligvis så enkelt at man kan finne alt man trenger på internett. Noe som får meg til å lure på hvorfor man egentlig trenger dette kurset?

Hvor ble det av kurset?

Foredraget varte i to timer og de fleste sitter igjen med mye ny kunnskap om øl, malt og humle, men det manglet nærheten til selve bryggingen og råvarene. Uten den fysisk opplevelsen av powerpointen kunne man like gjerne ha brukt to timer research på internett. For et kurs som kostet omtrent to og en halv pils, ville jeg forventet litt mer enn 50 slides om øl.