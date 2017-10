Vil kutte 19 studieprogram

NTNU-styret foreslår å legge ned 19 studieprogram samtidig som de oppretter 7 nye.

NTNU-styret foreslår å legge ned 19 studieprogram, og foreslår å opprette sju nye. Saken behandles på styremøtet onsdag 25. okober, og ifølge sakspapirene er de fleste endringene av typen omlegginger. Nedleggingen vil skje studieåret 2018/19.

Studenter som allerede er tatt opp i de berørte studieprogrammene vil ikke bli rammet av nedleggelsene, og vil få mulighet til å fullføre innen normert tid. Universitetsavisa var først ute med å omtale saken.

Fonetikk og politisk økonomi

Bachelorgraden i politisk økonomi er en av gradene som foreslås å fjernes helt. Årsaken til nedleggelsen er at de fleste i dette løpet går over til enten statsvitenskap eller samfunnsøkonomi. Bachelorgraden i regnskap og revisjon er også på lista. Denne skal derimot erstattes med et masterløp med mer teknisk fokus.

Både bachelor- og mastergradsløpene i fonetikk er også foreslått lagt ned. Få søkere, frafall, og lite gjenomstrømming er lagt fram som grunner fra fakultetes side. Også på Humanistisk Fakultet er master i europastudier. Denne skal imidlertid erstattes med en engelskspråklig variant.

Komplett oversikt

Disse retningene foreslås lagt ned:

Master i Europastudier (HF)

Master i fonetikk (HF)

Master in Sustainable Manufacturing, deltid (IV)

Master i Skipsdesign, deltid (IV)

Master i Skipsdesign, deltid, erfaringsbasert (IV)

Master i Produkt og systemdesign, deltid (IV)

Master i Produkt og systemdesign, deltid, erfaringsbasert (IV)

Master of Science in Marine Coastal Development (NV)

Master of Science in Aquatic Food Productions (NV)

Master in Development Studies, Specialising In Geography (SU)

Master i Produkt og systemdesign, deltid (IV)

Master i gerontologi (MH)

Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MH)

Master i barn og unges psykiske helse (MH)

Master i psykisk helsearbeid (MH)

Bachelor i fonetikk (HF)

Bachelor i bærekraftige byggeprosesser (IV)

Bachelor i regnskap og revisjon (ØK)

Bachelor i politisk økonomi (ØK)

Disse retningene foreslås opprettet: