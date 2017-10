Idédugnad for en energieffektiv by

På fredag er det klart for Climathon Trondheim 2017. Det er fortsatt mulighet for å melde seg på.

Climathon Trondheim 2017 Når: 27. oktober kl. 11.00 – 28. oktober kl. 11.00

Hvor: DIGS, Olav Tryggvassons gate 30

Hvem: Alle innovatører, både studenter, forskere, entreprenører og teknologisk interesserte.

Påmeldingsfrist: 25. oktober kl. 23.59

Climathon er en 24-timers «hackathon» som foregår samtidig i byer over hele verden.

Arrangementet kan beskrives som verdens største «dugnad» for klimaet. Tove Skjegstad, kommunikasjonsrådgiver i Trondheim kommune, beskriver Climathon som et «morsomt og kreativt stunt».

Climathon Trondheim 2017 arrangeres i samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU Bærekraft, NTNU Accel, TrønderEnergi og Technoport.

Trondheim et naturlig valg

I 2017 blir det avholdt Climathon i 230 byer verden over. En av disse er Trondheim, noe Skjegstad forteller var en selvfølgelighet.

– Som Norges teknologihovedstad er det naturlig at Trondheim deltar.

Trondheim arrangerte Climathon for første gang i januar 2016, og igjen i oktober 2016. Kommunen har en ambisiøs klimaplan i årene som kommer, og har som mål å redusere utslipp av drivhusgasser med 80 prosent innen 2030. Skjegstad tror tiltak som Climathon er viktige bidragsytere for å få til dette.

– Nå trenger vi alle gode krefter som kan bidra til å tenke på nye og spennende løsninger, sier Skjegstad.

Få de nye løsningene inn i byen

Hvert år har Climathon et spesifikt tema, og i år er det «smarte energiløsninger i historiske bymiljø». Hvordan skal vi klare å bringe de nye, klimavennlige løsningene inn i byen mens vi fortsatt tar vare på historiske og kulturelle verdier?

Dette gjelder både løsninger for energisparing i bygg, og løsninger for lagring og distribusjon av energi i bygninger.

– Kobling av gamle bygg og nye teknologier i klimasammenheng bør få mye oppmerksomhet i fagmiljøene i Trondheim, sier Skjegstad.

Viktig at studenter er med

Studenter både er og kommer til å bli sentrale i klimasaken, sier Skjegstad.

– Studenter er gode innovatører, så det er både viktig og riktig at de er med.

Premiene kan også være en grunn til å bli med på Climathon. Vinneren får inkubatorpris til å utvikle ideen sin videre. De tre beste lagene får også presentere på Technoport-konferansen i 2018.

Climathon er viktig for å bringe sammen mennesker som kan hjelpe til å løse verdens klimautfordringer, mener Skjegstad.

– Mennesker over hele verden møtes med et felles mål – å gjøre en innsats for klimaet.

Tverrfaglighet

Hittil er det mellom 30 og 40 påmeldte, men arrangørene har som mål å få med 50. Fristen er 25. oktober.

For Climathon er tverrfaglighet sentralt. For å finne gode løsninger trengs folk fra mange forskjellige fagområder. Ting som kulturbevarelse, arkitektur og energiteknologi er sentrale, men alle som kan bidra med ideer og innspill oppfordres til å delta.

Man kan melde seg på gjennom Climathons facebook-side, eller deres hjemmesider.