Hvem FAEN bryr seg om du liker ananas på pizza?

Om du blir engasjert av pizzatopping eller skrifttyper er du sannsynligvis ganske kjedelig.

Det finnes mange dumme memes som klarer å sno sine slibrige kropper ut av den digitale verden og inn i «meatspace». Enten det er en umenneskelig forkjærlighet for bacon, som får deg til å sympatisere med islam, eller hele Donald Trumps presidentskap, som VIRKELIG får deg til å sympatisere med islam. Men den dummeste av dem alle er hele den idiotiske debatten om ananas på pizza er «innafor» eller ikke. Ta opp dette på en fest og det kan raskt bli enda dårligere stemning enn hvis du hadde brakt opp, vel, islam. Hvorfor i helvete skal noen i det hele tatt bry seg om noen liker ananas på en pizza eller ikke? Er det genuint sinne? Isåfall er du rett og slett bare dum, det er ikke håp for deg, og du fortjener i ironiens navn å bli slått ihjel med en ananas.

Mer sannsynlig er det bare at man går til den tørreste brønnen for underholdning som finnes: Å klage på det samme som alle klager på, å spille irritert for billige humoristiske poeng. Vi har alle gjort det, men gjentagende tilbakevending til dette temaet er et ganske trygt tegn på at vedkommende er et ganske uinteressant menneske. Og forresten, med fare for å løpe ut i en for stor digresjon, Comic Sans er akkurat like jævlig. Med det mener jeg ikke at det er en jævlig skrifttype. Nei, det er ikke en spesielt god font, og du bør sannsynligvis ikke levere cv-en din eller skrive en nekrolog til bestemor i den skrifttypen, men det er bare en jævla skrifttype. Det er ingen grunn til å bli opprørt. Du trenger ikke å fly i taket hver gang du ser Comic Sans. Det samme med pizza. Det er bare en jævla pizza. La folk spise hva de vil. Det er ikke en fornærmelse mot det italienske kjøkken. Jeg tror italienere flest klarer seg helt fint om du putter ananas eller hva det måtte være på pizzaen din. De har nok større problemer, med all korrupsjonen og arbeidsledigheten, og visste du at Venezia synker? Det er triste greier.

Tidligere i år skapte Islands statsminister furore da han sa at om det var opp til ham så hadde ananas på pizza vært forbudt. Både internasjonale og nasjonale media skrev mange artikler om saken. Han måtte til og med presisere at han ikke vil at presidenten skal ha ubegrenset makt. Det er kjipt å være en av de drittsekkene som sier til enhver filleting at det er et tegn på at samfunnet har forfalt. Men jeg tror faktisk samfunnet har forfalt. Forøvrig anbefalte presidenten også sjømat som topping, jeg er kanskje litt hyklersk her, men jeg tror han bare er et dårlig menneske.

Personlig har jeg ingen sterke meninger om ananas. Jeg synes det er helt greit, kan godt ha det på, men trenger ikke. Forøvrig bør man holde seg unna den på boks, fersk er mye bedre, men det er nå en annen sak. Dette er ikke noe vi bør ha sterke meninger om. Fascismens vekst, eller Israel-Palestinakonflikten, det er ting du godt kan ha sterke meninger om. Men hei, jeg skjønner greia. Mennesker liker lag og flokkmentalitet. Det er kjempefint å ta et arbitrært standpunkt, finne fellesskap i det, og så hate de som er uenige med deg. Fellesskap er mer viktig for mange enn originale tanker, det er ikke alle som er i stand til å ha originale tanker. Dere vet hvem dere er. Det er jo tross alt sånn vi har fått protestanter og katolikker. Shia og sunni. Til de som enten hater eller elsker ananas med religiøs overbevisning vil jeg si dette: Dere liker alle pizza, hvorfor ikke bare bli enig om å hate laktoseintolerante og cøliakere? Det er jo, som alltid, mye enklere å hate minoritetene.

