Studentene i basket-eliten

På verdensbasis er basketball enormt, men i Norge er det fortsatt en sovende kjempe. Vi har møtt Trondheims eliteserielag, Nidaros Jets.

En av studentene på Nidaros Jets er 21 år gamle Simon Midtvedt. Han går tredjeåret på nanoteknologi, og legger ikke skjul på at det er tidkrevende med både basket på høyt nivå og et hardt studie. Siden han har vært aktiv på høyeste nivå i basket i mange år har han lært seg å være strukturert og disiplinert. Midtvedt mener at det viktigste er å jobbe effektivt.

– Jeg har veldig troen på å jobbe effektivt når man først jobber. Om man graver seg ned på lesesalen får man kanskje ikke gjort så mye mer.

Alexander Fredheim spiller «guard» på Nidaros Jets og startet på datateknologi i år. Han har også spilt basket i mange år og sier at om det ikke hadde vært for Jets hadde han nok ikke flyttet opp hit. Det gir en glimrende mulighet for å kombinere basket med studiene. Mange har utnyttet seg av dette og det er nå hele syv studenter på det Trondheimsbaserte laget. Dette gjør at Jets er det laget i Basketball ligaen Norge (sic) (BLNO) med flest studenter.

– Det er selvfølgelig krevende, spesielt med tanke på bortekamper i eksamensperioden sier Even Skjellaug, som kombinerer basket med sine studier i kybernetikk og robotikk.

Fortsatt viktg å ha det gøy

Edgar Aksel Tandberg er nok en student på Jets. Han påpeker at å ha et så ungt lag også har sine fordeler.

– Man kommer jo enklere overens med folk i samme aldersgruppe, noe som er med på å gjøre Jets såpass moro som det er nå, sier Tandberg Til tross for at de spiller på et så høyt nivå som de gjør, er det moro som går igjen når vi spør dem om personlige ambisjoner. Midtvedt og Skjellaug gikk fra et lag som vant NM da de flyttet opp hit, men angrer ikke et sekund på avgjørelsen.

Foto: Mari Haugan Nidaros Jets er det laget i Norge med flest studenter.

– Vi var klare over at vi gikk til et dårligere lag på papiret, men jeg har ikke sett meg tilbake. Jeg trives her. Lagånden er veldig bra og jeg har det rett og slett moro, det er det viktigste, sier Midtvedt.

Det tilføyes at det morsomste er å vinne, og at det alltid er planen når de gjør seg klare til kamp.

Utelukker ingentng

Selv om alle sier det er viktig å ha det moro på banen og ingen har noen sterke ambisjoner om å spille basket i utlandet, håper de på en bra sesong. Det er en utrolig jevn liga i år, og kun ett lag har utmerket seg som favoritter. Midtvedt satte seg et mål da han flyttet opp hit om å vinne NM med Jets innen fem år. Han utelukker ikke det som en mulighet denne sesongen.

– Kan ikke utelukke det nei. Vi har et godt lag så det er defnitivt en mulighet om vi holder oss skadefri og spiller bra, sier han.

Laber mediedekning

Interessen for basket vokser sakte men sikkert over hele landet, men det er fortsatt knapt med midler i norsk basket. De aller fleste klubbene drives av ildsjeler og mesteparten av de få midlene de får inn brukes på å reise til bortekamper. I Jets sitter tre av de nevnte studentene i styret. De sier det går mye tid utenfor banen også, da de hjelper til med arrangering av basketballskoler for yngre og organisering før kamp.

I tiden da Byavisa fortsatt eksisterte, var Jets garantert et minimumsnivå av mediedekning, da avisa var blant klubbens sponsorer. Etter at avisa gikk konkurs har det stått dårligere til.

– Vi ble veldig glade for dette her da, sier Midtvedt og ler, tydelig fornøyd med Under Duskens dekning av Jets.

– Vi hadde vel én artikkel i Adressa, men da var det vi som måtte oppsøke dem, legger Skjellaug til.

Mye av jobben må gjøres på egenhånd for en klubb som bedriver en idrett med lite oppmerksomhet, til tross for at de faktisk er blant landets beste. Sosiale medier er derfor blitt en nødvendighet for å lykkes med å nå ut til folket. Fordi ressursene er knappe, har spillerne valgt én i troppen som har ansvaret for Facebook-siden og promotering. I tillegg har de engasjert en ildsjel som skriver artikler til nettsiden og intervjuer etter kamper.

Ildsjelen er Emil Orvik Kollstrøm, som også studerer på NTNU. Han er også mannen bak nettsiden Kurvball, som er et nettsted for norsk basketball, laget på eget initiativ, på grunn av at forbundet ikke virker å bruke ressurser på mediedekning i særlig stor grad.

– Ikke for å si noe vondt om noen, men jeg tror ikke forbundet alltid gjør en god nok jobb for å promotere oss, medgir Even Skjellaug.

Utordrende med nasjonal BLNO-interesse Simon Midtvedt mener at til tross for den tilsynelatende lave nasjonale basketballinteressen, vet han om mange som synes sporten virker kul, selv om de ikke spiller selv.

– Jeg har mange venner som synes sporten virker hipp og kul. Dessuten er det jo etter hvert mange som har hørt om National Basketball Association (NBA), forteller Midtvedt.

I de siste årene har VG skrevet tabelltips før sesongstarten av NBA. For to sesonger gjorde også TV2 et forsøk ved å kjøpe rettighetene til å vise den amerikanske ligaen.

– Når interessen for NBA øker, burde jo interessen for BLNO også øke, mener Midtvedt. Mediedekningen av BLNO oppleves i dag stort sett på utvalgte steder i Norge. Gjerne der andre idretter ikke gjør det så bra.

Foto: Mari Haugan På ballbehandling og spillforståelse er ikke de norske spillerne så langt bak de amerikanske.

– I Kongsberg er basket nærmest blitt hovedsporten, fordi de ikke har noen lag som utpeker seg særlig i fotball og håndball, forteller Skjellaug, og legger til at det alltid er mange folk på kamp i tillegg til god mediedekning i lokalavisa i Kongsberg.

Tør ikke ta det siste steget

Norge har hatt én spiller i NBA gjennom tidene. Torgeir Bryn fkk ti minutter over tre kamper for LA Clippers i oktober, 1989, før klubben sa opp kontrakten.

Veien synes å være ekstremt lang for norske spillere, men fi nnes det håp om at de magiske oktoberkveldene fra 1989 gjentar seg?

– Hvis man snakker om basketballmessige ferdigheter så er vi faktisk bedre på ballbehandling og spillforståelse, enn mange av NBA-spillerne, opplyser Midtvedt.

– Når de kombinerer dette med høyde, atletisme og fysikk, så har vi ikke så mye å stille opp med lenger, legger han til.

Torgeir Bryn er en kjempe til nordmann å være. Mannen er 2.07 cm høy, kombinert med basketballferdigheter som andre nordmenn ikke hadde. Høyde vil alltid være et stikkord i basket, og om man i tillegg er amerikaner, kan mye være gjort.

– Hvis man er mellom 20 og 40 år og over 2.10 i USA blir man gjerne headhunta og da er det cirka 17 prosent sjanse for at man kommer til NBA, mener Tandberg. Men høyde er ikke alt. Kulturforskjellene mellom Norge og USA er store, og den manglende kulturen for basket her til lands gjør at mulighetene til å lykkes blir dårligere.

– Jeg tror ikke norske spillere er ambisiøse nok. Da jeg var med på nordisk mesterskap på u18-nivå så jeg at det var mange av spillerne fra de andre nasjonene som allerede hadde reist ut til akademier i klubber som Real Madrid og Barcelona, forteller Skjellaug.

– Ikke alle tør å ta det siste steget som må til for å kunne satse, legger han til.

Jets-spillerne er enige om at spillere må utnytte alle internasjonale turneringsmuligheter de får. Agentene tar foreløpig ikke turen til Norge. NBA er enn så lenge fryktelig langt unna, men Simon Midtvedt er positiv til framtiden.

– Skal aldri si aldri, sier han og håper at vi snart en dag skal få oppleve at norsk basket blir satt på kartet, slik Torgeir Bryn gjorde, noen få minutter i oktober 1989.