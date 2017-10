Velkommen hjem, Astrid

Astrid S innfridde alle popstjerne-krav i Storsalen.

Selv om hun er oppvokst bare noen mil fra Trondheim, er dette første gang Astrid S spiller på Studentersamfundet. Når hun først kommer, er det til en utsolgt Storsalen-konsert under UKA. Konserten ble åpnet av bandet til Astrid Smeplass med svirrende bass og røde strobelys, før trønderen kom på scenen selv. Hun matchet bakgrunnen i sin røde drakt under åpningslåta «Bloodstream», som ble etterfulgt av den obligatoriske «Tusen takk, Trondhjeeeem» fra Rennebu-jenta.

De tilstedeværende gir akkurat nok av seg selv under den to år gamle låta «Hyde» til at Astrid S frir med å nevne at hun og bandet hadde gledet seg å spille her i Trondheim, da det er «her vi har det beste publikummet!». Energinivået øker og temperaturen stiger i Storsalen når Astrid fremfører «Think before I talk». Heldigvis kan Samfundets lydteknikere sitt fag og man hører Astrid bedre enn publikums sure sang under høstens desidert mest radiospilte låt. Det ser ut som trommisen er blant de som digger låten mest: Han synger og klikker i takt for alle å se.

Dansefesten fortsetter etter Astrids introduksjon av «Such a Boy» som en viktig politisk låt. Hun påpeker at det er en uting å sette folk i bås og at «gutter har lov til å være like jentat som oss». Storsalen formidler sin enighet, og Astrid setter i gang med hitten. Storsalen ligner på et dansegulv i stuen på en hjemmefest, og Astrid noterer seg at hun aldri har hatt så mye allsang på en konsert før.

Astrids angeliske stemme får meg til å dra ut øreproppene under coveret av Cezinandos «Vi er perfekt med verden er ikke det», for herregud, at det går an å synge så lyst og så rent! Jeg blir distrahert siden det ikke går lang tid før en fyr oppdager at man kan få kjempekult lys dersom man lyser smartphone-lommelykten under ølglasset. Snart står Astrid foran en sal med minst 50 lysende ølglass, og jeg prøver å se om fyren som startet det hele er stolt.

Det skulle bare ett minutt med «Seven Nation Army» etter konsertens «slutt», før Astrid S og bandet ga etter, og løp tilbake på scenen for å framføre to hits til. Etter disse er alt på sjekkelisten min avkrysset: Jeg har hørt alle hittene hennes, Astrid har fridd til hjemfylket sitt, hun har danset, publikum har danset, og en fyr danset seg til og med hele veien opp på scenen. Check!