Studiebarometeret er ute

Undersøkelsen for i år har blitt sendt ut mer enn 60 000 studenter landet over.

Studiebarometeret er en undersøkelse gjort av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), der studenter kan si sin mening om studiet de er i gang med. Undersøkelsen blir sendt ut til 2. og 5. årsstudenter ved samtlige høgskoler og universiteter.

I fjor svarte 29 000 studenter på undersøkelsen, noe som utgjorde 45 prosent av studentene som mottok undersøkelsen. NTNU hadde en samlet svarprosent på 37 prosent, som var den laveste svarprosenten blant alle universitetene.

Campus Ålesund og Gjøvik lå på henholdsvis 46 prosent og 43 prosent, og hadde betraktelig høyere svarprosent enn NTNU i Trondheim som lå på 37 prosent. På nettsidene til Studiebarometeret kan man se at enkelte utdanninger ved NTNU ikke har publisert resultater, da de rett og slett ikke har nok svar til å kunne vise svardata.

– Studiebarometeret er den eneste nasjonale undersøkelsen som kartlegger hvor fornøyde studentene er med kvaliteten på utdanningen de er i gang med, forklarer analysedirektør Ole-Jacob Skodvin i NOKUT.

Avhengige av god svarprosent

Resultatene av undersøkelsen publiseres åpent på internett, til forskjell fra andre studentundersøkelser. NOKUT vet at universitetene og høgskolene bruker resultatene aktivt når de skal forbedre kvaliteten på sine tilbud.

– Når det er sagt så er vi avhengig av god svarprosent for at universitetene og høyskolene skal få gode data, og for at så mange studieprogram som mulig skal vises på nettsidene våre. Hvis studentene ønsker å påvirke egen studiehverdag er derfor det å svare på Studiebarometeret en måte å gjøre dette på, sier Skodvin.

Han utdyper at NOKUT forsøker å bistå institusjonene så godt man kan når det gjelder å gjøre studenter bevisste på undersøkelsen, blant annet gjennom å briefe kontaktpersoner og gi ut materiell for å bli mer synlige.

– Vi er kjempefornøyde om vi kommer opp i mot 50 prosent deltagelse på undersøkelsen. Vi prøver å hjelpe institusjonene så godt vi kan i forhold til deres målsetninger, men til syvende og sist er det institusjonene sitt eget ansvar, poengterer Skodvin.