Dropp influensa før influensa dropper deg

Noen halvveis gode tips til hvordan man kommer seg gjennom influensasesongen med minimal innsats og null vaksiner.

Studenter fryder seg nå som høstens mørke sakte senker seg over Trondheim. Dagene blir kortere, mengden ulest pensum føles større, og lommeboka stadig lettere. I løpet av UKA vil mang en kveld antageligvis bli tilbrakt i regn, vind, med lite klær, og kanskje til og med i en grøftekant som virker særdeles tiltalende. Enda værre så skal du være med masse, masse folk på konsert. Dette kan, faktisk, føre til at du blir syk. Sitat fra kvinneguiden: «Det er tre ting som er sikre her i livet: døden, skatt og influensasesongen».

Influensa er kanskje det mest plagsomme viruset vi blir utsatt for. Altså, det er ikke sikkert du føler deg syk nok til å ligge hjemme i ukesvis, men forlater man det trygge, horisontale liv, blir alt et helvete av ubehag. Akkurat det du ikke har tid til nå før eksamen. Du har feber, hodet gjør vondt, halsen gjør vondt, og du er ganske sikker på at også en flekk midt på leggen på et eller annet vis gjør vondt. Snørret renner som fossefall og fjernkontrollen til tv-en ligger alltid litt for langt unna, så den kunne like godt vært på Dragvoll. Hvor er mamma når du trenger henne? Hvem lager mat når du ikke klarer å stå opp av senga? Hvem skal kjøpe ny nesespray når det går tomt? Hvor lenge klarer man seg uten dopapir før man må ty til gamle utgaver av Under Dusken? Her skal du få noen tips til hvordan man kommer seg helskinnet gjennom influensasesongen (nesten) alene.

Numero uno: få nok hvile og drikke. Så mye som 40 prosent av influensasymptomer kan lindres ved å sove seg gjennom dem, akkurat som med forelesninger. Dette fungerer på feber, kløende hals, smerte, stress, eksamensnerver, og hodepine. Drikk også nok av livets vann: vann. Dette legger vi bare til fordi ingen drikker vann. Og man bør drikke vann. Sånn, ofte. Egentlig.

Nombre deux er symptombehandling. Symptombehandling er et langt ord, men det er heldigvis ikke listen over ting du bør gjøre. Først og fremst: Alltid ha et lager av Paracet eller Ibux liggende, selv om det er like gøy å gå på butikken når man er i halvsvime og febersynene dine får alle til å danse som om hele Rema-en er en Marcus & Martinus-musikkvideo. Smertestillende, febernedsettende, og nesespray er absolutte musts i høst. Ikke bare blir det lettere å gjøre lekser når man ikke ligger svimende i senga, men jenter digger gutter som «popper pills on the reg», som om du er Dr. House. Slå deg løs!

Om du må på fest: Sørg for at du drikker nok vann og lar medisinen virke før du inntar den første ølen. Vær bevisst på at selv om du kanskje føler deg kjempebra etter et par øl, så vil formen vil være hundre ganger verre etter en kveld på byen, så det er kanskje lurt å droppe den ølen.

– Ingen vil bli syke. Her gjelder samme kutyme som klamydia, ikke viderefør elendigheten din over på andre uskyldige mennesker.

Neste tips er en lifesaver, for hvordan får du unna alle daglige gjøremål og nødvendigheter uten å stå opp av senga? Her gjelder det å spille på empatien til andre. Vis hvor syk du er, legg gjerne på ekstra hosting og klaging, og tving samboer, hybelkamerater, kanskje til og med foreleser, til å ta vare på deg. Enten roomien, eller den ene kidden i faddergruppa som virket grei og bor nærme nok. Alle kommer til å vise sympati og vil være for snille til å si «nei» uansett. Ta det chill mens andre lager mat, går på butikken, og lager kakao for deg. Merk: varier gjerne hvem denne hjelperen er dersom du planlegger å være syk over tid, for på den måten å unngå at de går lei og ser gjennom det kanskje litt overdrevne skuespillet ditt.

Og til slutt: reduser smittefaren. Ingen vil bli syke. Her gjelder samme kutyme som klamydia, ikke viderefør elendigheten din over på andre uskyldige mennesker, hold deg hjemme. Bruk desinfeksjonssprit flittig (ikke til å drikkes, selv om barskapet står tomt), og bruk gjerne munnbind, se på det som en mulighet til å accesorize.

Så, nå som vi har fastslått at influensa er dritt, husk at er du syk så er du syk. Influensa varer gjerne i en til to uker, så gjør oss alle en tjeneste og hold deg hjemme. Langt unna folk.

