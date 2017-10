UKEmonumentet endelig avduket

Etter et par uker forsinkelse ble det permanente monumentet endelig avduket med festmusikk og taler.

UKEmonumentet som representerer tidligere og framtidige ble torsdag endelig avduket. Monumentet skulle egentlig ha blitt avduket ved starten av UKA-17, tidligere i oktober, men grunnet forsinkelser fra leverandørene måtte åpningen utsettes.

Taler og fest

Strindens Promenade Orchester satte en god stemning ved å starte seremonien med musikk. Deretter fulgte tale fra UKEsjef Martin Næss, hvor han blant annet takket designeren Simon Dai.

– Monumentet klarer å representere tidligere UKEr på en veldig fin måte ved hjelp av plakatene. Det er også mange ledige heller for fremtidige UKE-plakater, så symbolet vil ikke bare representere de første 100 årene med UKEr, men også de neste 100. Det flate designet er ikke bare veldig pent. Det fyller også vakuumet som var på plassen før, uten å ødelegge utsikten over Nidarosdomen. Noe som var viktig for juryen som valgte vinneren, forteller Næss til Under Dusken.

Næss nevnte også i talen sin at han synes monumentet er toppen på 100-årsjubileet og at det klarer å representere studentfrivilligheten og studenterånden på en svært fin måte.

Foto: Lars Nord Holmer Revyplakater: UKEmonumentet består av nesten alle revyplakatene i UKAs historie. Designeren, Simon Dai, sier han håper det vil udødeliggjøre studentfrivilligheten i Trondheim

Udødeliggjør frivilligheten

Designeren av monumentet, Simon Dai, fortalte i talen sin at han ønsket å designe et monument som udødeliggjør studentfrivilligheten i Trondheim. Målet var ikke bare å lage en samlingsplass som markerer fortiden ved å vise fram gamle revyplakater, samtidig som framtidige UKEr kan markeres på de ledige plassene.

– Jeg ønsket å lage et monument som handler om menneskene som bruker plassen. Jeg tror det kan bli en plass der man kan spise burgeren sin en sen lørdag, eller vente på bussen en tidlig mandag, forteller Dai

Monumentet viser dessverre ikke alle de gamle plakatene, ettersom plakaten fra den første studenteruka, Baccarat i 1917, er ansett som tapt. Dai håper dog at monumentet vil føre til en interesse for å finne plakaten

– Det hadde vært flott om den første plakaten dukket opp på et gammelt loft eller noe, forteller kunstneren.