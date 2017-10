Hvor går grensa?

Mange av filmene som utgis for tiden bør ha høyere aldersgrense, skriver Ollie Ottesen i dette innlegget.

Debatt



Som horror- og filmentusiast skremmer det meg litt at noen av de mest dystre og mørke filmene jeg ser blir stemplet 15-årsgrense. Da filmer som Alien og Exorcist kom til Norge var de under streng 18-årsgrense. Enkelte filmer var til og med forbudte i en periode, deriblant Texas Chainsaw Massacre, Mad Max og Evil Dead. Jeg husker faren min fortalte meg om da han var ung. Han og kompisene skaffet ulovlige kopier av filmer og så på dem på hjemmekinoen i låven. Å komme seg inn på offentlig kino uten legg var ikke lett. Regler på hvem som kunne se hva var strenge!

Ikke det at vi ikke har utviklet oss forbi enkelte ting, de fleste er enige om at filmer som var skumle for 20 og 30 år siden ikke er like skumle i dag. Mange mener at ungdommen i dag har blitt desensitert ovenfor vold og groteskhet, men min mening er at de kun har blitt mer klar over forskjellen på virkelighet og fiksjon grunnet bedre kjennskap til hvordan film blir til en det man hadde for noen få tiår siden. Dette inkluderer videospill og andre medier. Man skal ikke undervurdere de unge i hva de kan takle. Men, det betyr ikke at vi kan anta at de kan takle alt.

Enkelte ganger burde aldersgrensen være høyere og den burde vært respektert. De fleste horrorfilmer fra USA eller England faller under «R-rating», noe som betyr at de under 17 må være i følge av en voksen. Deadpool fikk en R-rating. Den nye remaken av It fikk en R-rating. Her i Norge fikk den 15. Hadde den vært ute da jeg var 11-12 år så hadde faren min latt meg gå og se den uten problemer, han visste godt at jeg taklet film med 15-årsgrense. Men her sitter jeg som 20-åring og horrorentusiast etter og å sett It, og lurer på hvorfor i helvete denne ikke hadde 18-årsgrense. Hvorfor den idioten av en mor i setet ved siden av meg hadde med sønnen sin på 13-14 år med på å se denne filmen.

It var ikke bare full av horrorelementer, men veldig tunge temaer som vold i hjemmet, mobbing (kniver og ild ble brukt flere ganger), seksuell misbruk av barn og voksne som ikke bryr seg. Dette var en skremmende film, ikke på grunn av monsteret i kloakken, men på grunn av temaene som ble tatt opp. Dette er ikke en film jeg synes en 13-åring eller en 15-åring burde se. Ja, det er barneskuespillere i hovedrollene, ja - det er en «coming of age story», men den er ufattelig dyster og mørk. Alt i alt, en fantastisk film, men en sterk 18-årsgrense.

Hvor mørk må en film være for å få 18-årsgrense? Filmer som hadde vært forbudt her til lands for 30 år siden ruller inn med 15-årsgrenser og vi lar barn under 15 se dem fordi vi er vant til at de kan takle det. Hvor mye blod, vold, misbruk, og barnevoldtekt må det være snakk om før filmene får tilbake 18-årsgrensa? Hvem er det som bestemmer at «ja, dette kan en 15-åring takle»? Hvor går grensa?