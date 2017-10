Filmofils fryktinngytende filmanbefalninger

Oktober er her igjen, og i den anledning er det på tide å varme opp til halloween med noen filmer som får deg i rett modus. Vi i Filmofil har derfor satt sammen et knippe titler på tvers av filmhistorien som vil framkalle mye skrekk og gru, men også litt kos og hygge. Her er altså våre seks halloween-anbefalinger.

Rosemary’s Baby (1968)

På tross av alderen holder Rosemary’s Baby seg svært godt og er fortsatt en film som gir deg en ordentlig guffen følelse. Filmen handler om et ungt ektepar som flytter til en ny leilighet i New York. Rosemary er gravid og begynner etter hvert å mistenke at ektemannen konspirerer med naboene om å stjele barnet hun venter. Når hun i tillegg finner ut at de driver med en form for satanisme begynner man som seer å lure på hva som foregår. Er det virkelighet, eller bare Rosemarys fantasi?

Regissør Roman Polanski framkaller perfekt den marerittaktige følelsen av at alle konspirerer imot deg. Filmen ble en stor suksess da den kom ut og har vært en inspirasjonskilde for mange filmer siden den gang. Du kan finne likhetstrekk i alt fra Anabelle til Mother!. Så om du virkelig har lyst på en fæl film, men er noe lei av dårlig splatter, burde du virkelig sjekke ut denne.

The Exorcist (1973)

Sjelden har en film som hører så trygt hjemme i skrekkfilmsjangeren, fått så mye heder som The Exorcist. Den tok hjem Oscar-statuetter både for manus og lyd, og mottok nominasjoner i åtte andre kategorier, inkludert beste film og beste regi. Der er riktig nok også sjeldent at en skrekkfilm har fortjent det mer. Filmen tar for seg historien om ei lita jente som blir besatt av djevelen, og den er opphavet til et mangfold av ikoniske scener. Hvem kan vel glemme scenen der hun krabber ned en trapp med blod rennende ut av munnen? Eller hva med sekvensen der hun vrir hodet 180 grader. Det er også hennes ansikt som dukker opp i alle jump scare-videoer på internett.

The Exorcist er heldigvis mer enn bare en skrekkfilm med en generisk skummel jente. Den er også et intenst drama om en mor som ikke er i stand til å hjelpe datteren sin. Kombinert med sine religiøse motiver, mesterlige filmhåndverk, og velkomponerte spenningskurve er dette en klassiker som fortjener sin status.

The Thing (1982)

Et klassisk oppsett for skrekkfilmer er å isolere en gruppe mennesker på et begrenset område for så å la mystiske ting skje med dem. 80-tallet ga oss kanskje de to beste eksemplene på dette. Stanley Kubricks The Shining er nok det mest kjente, men her har vi lyst til å vie litt oppmerksomhet til The Thing. Filmen tok isolasjon til et nytt nivå i at ofrene er forskere på en stasjon i Antarktis. Vinteren er på vei, og de kan ikke forvente å få kontakt med omverden før våren kommer. De mister derfor raskt fatningen idet et vesen som kan innta folks kropper, gradvis tar over mannskapet én etter én.

Denne filmen er faktisk ekstra forfriskende å se om igjen i disse dager på grunn av effektene. Etter horror-film på horror-film preget av dataanimerte monstre som det ikke egentlig går an å tro på, er det deilig å se noen som klarer å lage analoge effekter som ikke bare ser bra ut, men som føles håndfaste. I tillegg er den også vanvittig bra skrevet og regissert. The Thing er rett og slett et mesterverk.

Halloweentown (1998)

Om du ikke vil se noe som er skummelt, men noe som klarer å få deg i halloween-stemning kan du ta turen til Halloweentown. Filmen handler om Marnie som finner ut at hun stammer fra en familie med hekser, etter å ha bestemt seg for å følge etter bestemoren sin til et sted kalt Halloweentown der det er halloween hele tiden. Problemer oppstår og Marnie og hennes to yngre søsken må redde dagen.

Dette er virkelig en feelgood halloween film som ligger i samme bane som The Nightmare Before Christmas. Selv om dette er en Disney-film, er det virkelig en film verdt å få med seg, om ikke bare for å se Debbie Reynolds på skjermen som den morsomme bestemoren.

La den rette komme inn (2008)

La den rette komme inn er en av filmene man ikke kan forklare hvorfor man liker. En sjanger­blanding mellom skrekkfilm og sosialrealisme høres kanskje forvirrende og til og med kjedelig ut, men resultatet er en film som sitter igjen i kroppen i dagevis. Mange filmer ofrer stemningen for at du skal skvette til, men La den rette komme inn lar historie og stemning få fullt fokus.

Filmen handler om forholdet mellom mobbe­offeret Oscar (Kåre Hedebrant) og vampyren Eli (Lina Leandersson). Kontrasten mellom det barnlige og det groteske som foregår rundt dem forsterker begge uttrykkene. Det er samtidig en barndomsskildring og en film om vold og grusom­het. Det har ikke kommet noe lignende verken før eller siden.

The Babadook (2014)

Traileren kan gi deg et inntrykk av at The Babadook er en ganske typisk moderne skrekkfilm. Den har derimot mye mer å by på enn den nokså gjenkjennelige stilen som har preget skrekkfilmer dette tiåret. Den nevrotiske moren Amelia og hennes hyperaktive sønn Samuel er plaget av et monster fra en mystisk barnebok, Mister Babadook. Filmen skiller seg fra andre skrekkfilmer i nyere tid, blant annet med at den ikke viser monsteret mer enn nødvendig. I tillegg har filmen veldig godt skuespill, og en historie som strekker seg lengre enn «det bor en demon i det nye huset vårt».

Les hva Under Duskens anmelder syntes om The Babadook her.

The Babadook gjør en utrolig god jobb av å bygge opp en skummel stemning gjennom hele filmen, og dette bidrar til at konklusjonen faktisk har tyngde. Spenningen holder helt til slutten, fordi du blir ikke «for kjent» med trusselen. The Babadook er en film vi absolutt vil an­befale til de som føler at det kanskje mangler noe i nye skrekkfilmer. Den har en interessant historie med flere nivåer og gode skuespillere det er lett å sympatisere med. Filmen slenger en etterlengtet klype krydder i gryta som er dette tiårets skrekkfilm­opplevelser.

