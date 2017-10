Ingen saker vedtatt på studenttingsmøte

– Jeg har aldri sett at Studenttinget har sendt vekk to saker, sa møteleder Maria Honerød

På torsdag kveld skulle det stemmes over tiltak for å hindre frafall fra høyere utdanning og for en bedre bærekraftpolitisk plattform. Begge deler ble sendt tilbake til Arbeidsutvalget.

Studenttinget har ikke fulgt med

– skylden ligger overhode ikke på dere, dere skal ha veldig mye skryt for deres engasjement, sa Studenttingsleder Marte Øien på vegne av Arbeidsutvalget.

Flere fra bakbenken tar derimot til orde for at Studenttinget selv har mye av skylden for at sakene ble sendt tilbake.

– Folk har ikke forberedt seg nok når såpass mange saker blir sendt tilbake på møtedagen, sa Nora Iman Hagesæther fra Utdanningsutvalget.

Møteleder Maria Honerød sier seg enig, og poengterer at ingen fra studenttinget har levert inn endringsforslag i ukene før møte var satt.

– Jeg har aldri sett at studenttinget har sendt vekk to saker, her deler alle et ansvar, sa Honerød.

Kamp om nynorsk fra bakbenken

Det ble mye diskusjon rundt positiv særbehandlig. Her ble det diskutert alt fra jentegruppen Ada til morsmålspoeng. Det som fenget mest var likevel nynorsk.

– Jeg opplever hver dag at nynorsk blir rakket ned på, dette må det gå an å vise bedre hensyn til både fra NTNU og medelever sin side, sa Stein Olav Romslo fra bakbenken.

Dette var som svar på diskusjonspunktet om det er noen underrepresenterte grupper Studenttinget mener ikke er inkludert/diskutert.

Studenttingsmedlem Lars Føleide sa seg enig med Romslo.

– Det er en skjev maktbalanse mellom nynorsk og bokmål

En uting

Under saken om bærekraftpolitisk plattform blusset nynorskdebatten opp igjen. Dette skjedde da en fra Arbeidsutvalget presiserte at selv om saken var skrevet på nynorsk kunne man levere inn endringsforslag på bokmål. Utsagnet vekket latter i salen, men ikke alle var like glade

– Det er en uting at dere presiserer at man kan levere inn endringsforslag på bokmål selv om saken er på nynorsk, det er ingen som presiserer at jeg kan levere inn endringsforslag på nynorsk når saken er på bokmål, sa Romslo.