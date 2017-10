Fiks, bytt, gjenvinn og gjenbruk

UKAs Gjenbruksdag satte dagens bruk-og-kast samfunn på agendaen

UKA-17



– Vi håper at det at UKA har viet en hel dag til forbruk og gjenbruk vil gjøre folk mer bevisste på viktigheten, sier kurs- og foredragsutvikler Kristina Vatland for UKA.

Hun håper gjenbruksdagen vil bidra til at folk blir mer bevisste og at det setter i gang samtaler rundt forbruk.

– Jeg er selv veldig opptatt av tematikken da jeg synes det er mye rart og merkelig med dagens forbrukersamfunn.

Et bredt program

Under UKA 15 ble det også arrangert en byttedag, men UKA 17 tok dette et steg videre og gjenbruksdagen hadde derfor mye forskjellig på programmet.

– Blant annet skal det holdes et foredrag om hvordan det er å bygge sin egen gamme i Lofoten, for så å bo der alene i ett år, forteller Vatland.

Gjenbruksdagens mest besøkte arrangement var klysbytting på Selskapssiden, men det ble også gitt bort klær fra Svartlamoen gratisbutikk. Vintagebutikken Prisløs hadde slått seg ned på Strossa, og solgte både klær og arrangerte sykurs på Huset. Det var også en repair-cafe hvor man kunne få hjelp til å fikse ødelagte ting.

Over all forventning

– Det er veldig gøy at det er kommet så mange på klesbyttearrangementet. Oppmøtet er over forventet, sier Vatland.

Hun innrømmer at hun i utgangspunktet var litt engstelig for at det skulle bli for mye spisse albuer og litt for black friday-aktig stemning der folk slåss om de beste godbitene.

– Men det har ikke slått til. Folk bare chiller, og det er nydelig.

Søppelsekker med tøy

Vatland kan fortelle at det har kommet inn utrolig store mengder tøy i løpet av helgen.

– Jeg skjønner ikke at folk har plass til så mye klær de ikke egentlig bruker, noen har jo kommet med søppelsekker!

Ifølge Vatland blir nok rekorden holdt av en fyr som kom innom med 36 plagg.

Det meste av det innleverte tøyet har vært fint og i god stand. Men det også har vært noen unntak.

– Vi har fått inn veldig mange slitte bh-er, og til sist måtte vi rett og slett slutte å ta imot flere.

UKA er en agendasetter

Ivar Djurhuus har vært med å starte opp Prisløs, en vintage og second-hand klesbutikk i midtbyen. Han er glad for invitasjonen til UKAs gjenbruksdag.

– UKA har en viktig posisjon og mange følgere som gjør at de lett kan sette tematikken på dagsorden.

For Djurhuus handler dette mye om å være mer miljøvennlige og prøve å unngå bruk-og-kast mentaliteten.

Prisløs driver ikke bare med salg av vintage og secondhand klær, men syr og redesigner også klær og tekstiler, itillegg til at de tar imot bestillinger på fikseoppdrag.

– Vi arrangerer også events og happenings av ulike typer, slik som f.eks sykurs eller musikk og servering i kombinasjon med vintagemarked.