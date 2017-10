Nybygg kan bli realitet med fylling i Nidelva

En ny rapport foreslår å bygge en fylling i Nidelva for å sikre det planlagte nybygget til Studentersamfundet mot kvikkleire. Likevel mangler 50 millioner kroner.

Nok en gang åpnes det for muligheten om nybygg på tomta bak Studentersamfundet. Prosjektet har blitt tatt opp mange ganger, men har alltid stoppet opp på grunn av den utrygge kvikkleiregrunnen Fengselstomta ligger på. Nå foreslår en rapport fra Multiconsult å lage en tolv meter bred fylling i Nidelva som sikring. Det var Adresseavisa som først omtalte saken.

Foto: AGRAFF AKITEKTUR AS Agraff Arkitektur ser for seg en løsning hvor en liten park kan bygges oppå fyllinga.

Ifølge Adresseavisa er det i den nåværende planen snakk om et bygg på 4000 kvadratmeter som vil koste 93 millioner kroner, i tilleg til 15-20 millioner for fyllinga. Det er også planer om at man kan bygge en park på toppen av fyllinga. Det er allerede en eldre fylling i Nidelva, der stien går nå.

Men som tidligere er det ikke bare kvikkleira som setter begrensingenger. Studentersamfundet mangler også pengene til å gjennomføre prosjektet.

– De største inntektsmulighetene våre er å selge resten av Fengselstomta som vi ikke trenger. Vi har også en intensjonsavtale med Studentsamskipnaden. Slik det ser ut nå, mangler vi 50 millioner. Vi har god tro på at dette lar seg finansiere. Hvis fyllingen i Nidelva også sikrer store boligområder, er det vel rimelig at kommunen også ser et ansvar, sier Samfundetleder Tale Bærland til Adresseavisa.

For første gang hadde Samfundet i fjor overskuddd uten pengene tjent inn av UKA.

Støtte fra lokalt og nasjonalt

Planer om utbygging av Samfundet har gått av og på over flere år, men nå forsikrer Bærland om at det kan bli en realitet.

— Det er litt flere brikker som har falt på plass, forklarer Tale Bærland, leder ved Studentersamfundet. Det har nå kommet frem en løsning for å sikre kvikkleire området og det skal være grunn til å være positiv, sier Bærland til Under Dusken.

Foto: Studentersamfundet i Trondhjem/Eggen Arkitekter Skisse utformet av Eggen Arkitekter for nybygg.

De resterende 50 millionene ser de til kommunen og staten for. Bærland og Gabriel Qvigstad befinner seg i dag på Stortinget for å lete etter støtte for saken.

— Alle er gira, men ingen tør å si noe enda, forteller Bærland.

De kommer også til å høre med lokale privataktører, men ser helst at støtten er kommunal eller statlig.

Nybygget vil huse arbeidslokaler som verksteder og øvingsrom, men det er også ønskelig med et blackboxområde som kan fungere som sitteplasser i helgene, og som man kan sette opp som teaterscene.

— Vi ønsker å få alle gjengene det ikke er plass til nå, inn igjen, sier hun