Hard konkurranse for kandidatene

Fredag kveld gikk fristen ut for å stille til valg av studenttinget. Nå gjenstår det bare å stemme.

Det er i år over dobbelt så mange kandidater som i fjor. 57 kandidater stiller for 25 plasser. Forrige gang det ble avholdt valg var det 26 kandidater til 21 plasser.

— Vi håper og tror dette er fordi vi har klart å formidle hva dette faktisk er og den makten man har, forklarer Marte Øien, Leder av Studenttinget NTNU.

Hun legger vekt på at det er mye som skjer på NTNU og at dette er en mulighet for studenter til å bli hørt, og å kunne påvirke studiehverdagen.

Øien forventer at denne økningen i kandidater vil føre til en hardere konkurranse enn det var ved forrige valg. Dette åpner også for studentmassen til å velge fram noen som kjemper for det de brenner for.

Mye enighet, litt uenighet

For å gjøre det enklere for velgerne har kandidatene svart på tretten påstander som deretter har blitt satt inn i en matrise som ligger tilgjengelig på studentvalget.no, her ligger også kandidatenes bilder og søknadstekster. Kandidatene viser enighet på de fleste punkter, men noen strides det om. Mest av alt gjelder dette for spørsmålet om studentøkonomi og studentkravet, og spørsmålet om turbostipend.

— Det hadde vært feil hvis alle kandidatene var enige, de skal jo representere hele studentmassen, understreker Øien.

Hun legger vekt på at spørsmålet om automatisk begrunnelse på eksamenskarakter.

— Vi har prøvd å få til et pilotprosjekt for å se om dette kunne funket, forklarer hun.

Hun forteller at dette har blitt prøvd på et fakultet ved UiO og at resultatet var positivt. Å få gjennom en sak som dette viser hvor mye studenter kan få til dersom vi viser at vi står sammen.

Foto: Jonas Halse Rygh Marte Øien er nåværende leder for Studenttinget

— Man skal ikke undervurdere studentstemmen når vi står sammen om noe, avslutter hun.

Det er også valg i til de institutt- og fakultetstillitsvalgte. Man kan stemme ved å logge seg inn på Innsida.

