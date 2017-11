Rosenborg - Zenit: Livedekning

Velkommen til Dusken.no sin livedekning av Europaliga-kampen mellom Rosenborg og Zenit. Her kommer ballprat og kuriositeter fra førstegangs journalister.

Kom gjerne med spørsmål i kommentarfeltet på Facebook og dusken.no. Vennligst trykk F5 for siste oppdatering.

Vi er to journalister som dekker en kamp direkte for første gang. Målet vårt er å ikke miste mer enn ti "liker"-klikk på Under Duskens facebook-side. Skjer det blir vi sannsynligvis tatt ned av sjefene våre. Dusken elsker likes. Like, like, like.

Dette er et nisjedekning for svært spesielt interesserte. Vi håper å levere et midt på treet for deg, kjære leser.

Slutt: RBK 1 - 1 Zenit

Da var denne livedekning over. Vi takker for følget.

Pressekonferanse:

Rosenborg sin del:

Spørsmål 4: Dere blir veldig baktunge siste minuttene. Er det byttene som gjør det?

Kåre: Nei, vi bytter når vi er slitne. Vi blir baktunge fordi vi er slitne. Vi visste vi ble baktunge når de satt inn de spillerne de gjorde. Vi løper veldig mye. Det koster mye disse kampene.

Spørsmål 3: Var det avansementet som røk der helt på slutten?

Kåre: Ja, det tror jeg nok.

Spørsmål 2: Hvor imponert er du over de første 92 minuttene?

Kåre: Vi gjør en knallgod kamp. Klart bedre enn Zenit. For guttene å sitte igjen med ett poeng bare. Det er fryktelig tungt. Prestasjonen er strålende. Vi er ikke helt der enda, kjenner jeg. Spørsmål 1: Er det mulig å forklare hvordan dette kunne skje, når det var så kort tid igjen?

Kåre: Sånn skjer i fotball. Det er ting vi kunne gjort annerledes. Han er egentlig forholdsvis alene. Nå har jeg ikke sett målet, og har ikke så lyst til det heller.

Zenit sin del:

Spørsmål 2: Nå stilles det spørsmål på russisk her. Vi skjønner ingenting. Vi fikk det oversatt: Denne kampen var helt slutt på samme måte som de siste kampene. Vi kan karaktrisere det som en slags krise. Vil du karaktrisere det som en krise. Hvordan tenker du å komme ut av denne?

Mancini: La oss si det sånn. Vi kom oss ut av gruppa. VI kom oss videre. Det er to kamper før slutt. Vi kan ikke si det er et dårlig resultat. Vi leder russiske liga. Ikke dårlig det heller. Vi hadde 21 skudd mot mål i forrige kamp (i hjemlig liga). De (motstanderen i forrige kamp) scoret på sine tre sjanser, som var godt gjort.

Spørsmål 1: Fortjente dere poeng fra denne kampen, Mancini?

Mancini: Vi prøvde å score hele kampen. Jeg mener vi fortjente å få med oss et poeng her.

Etter kampen:

Vi sitter nå på tredje rad på en Europaliga-pressekonferanse hvor Roberto Mancini snart kommer vandrende inn. Smånervøse? Ja.Vi håper det kommer flere journalister så vi ikke tar så stor plass. Verste secenario her er at vi faktisk blir plukket ut til å stille spørsmål.

Vi stod ved ved siden av, eller rettere sagt på, Kjetil Rekdal i heisen ned her. Han dro noen vitser på dårlig plass i heis.

Om ambivalent noen gang har blitt definert, er dette ganske nær den opprinnelige definisjonen. Tror vi. Nå skal vi ned på pressekonferanse. Vi regner med at nervene tar oss, og at det ikke blir noen spørsmål til Roberto Mancini fra denne kanten.

Andre omgang:

90+: MÅL! Karma strickes like a bitch: For et plot twist vi får på slutten her. Zenit scorer laaangt på overtid og det blir fullstendig stille på Lerkendal. Det var det siste som skjedde i dag.

90+: Folk reiser seg på Lerkendal i det det er knappe minuttet igjen av tilleggstiden. Rosenborg går mot en smått utrolig seier mot giganten Zenit.

90: Der jubles det mer enn på Bendtners straffe. Zenit putter, men det blir annulert for offside.

89: Igjen kjører speaker på med litt russisk. Om han sier at Zenit-fansen må vente 15 min før de kan gå synes vi oppriktig synd på dem. Står der i baris i det som kan kalles fin, norsk høst.

89: Landscrona heter visst Zenits ultrasupportere. De har med seg trombone på kamp og kjører ganske hardt opplegg.

88: I det kjernen kjører i gang god gammeldags leggtrening, slår speaker om til russisk. Hva dette betyr vet vi ikke. Sjekk gjerne VG-live. Kanskje de vet? Der kan dere også få en bedre dekning når det gjelder spillerbytter. Vi dekker rundt 40 prosent av dette.

85: Bytte hos Zenit: Ut Noboa. Inn Dzyuba.

84: Slavia, Russla. Boggasjakka. Om vi bare kunne delt bilder på denne dekningen. Russerne har nå snart rundet 100 fans i baris. Dette er så vakkert. Øst-Europa på sitt aller, aller beste.

83: Rosenborgs innlegg har vært på et labert nivå i andre omgang. Omtrent like svake som kommentarfeltet her.

83: 18 795 tilskuere av hva vi hørte speaker si. Greit det, en frossen novemberkveld.

81: Sebastian Driussi, manen vi nevnte kunne magi, har så langt sett mer ut som Nilus Langballe i sin første time i svart magi på Hogwarts.

79: De roper noe som ligner "boggasjakka, boggasjakka. oi, oi, oi!" Vi aner ikke hva det betyr, men er livredde.

78: Baris på russerne! Her leveres det. De har tatt alt vår oppmerksomhet. 30 stykker og flere.

76: Nå fyrte russerne opp "noen sigg". Vaktene ser stadig mindre komfortable ut. De norske barnefamiliene like ved trekker seg stadig lengre fra.

75: Det ristes i gjerdet som skiller den norske og den russiske fansen i det Sebastian Driussi kommer på. Dette er en mann som kan bedrive magi om han har dagen.

71: Der blir Helland tatt av banen til stor applaus. Jevtovic på. Helland har ikke levert det helt store, men har jobbet (relativt) hardt på høyre flanke i dag.

69: Vi bevitnet en konkurranse i høydehopp i Zenits femmeter. Keeper bokser rett opp og Tore Reginiussen hopper i takt med Zenits midtstopper for å nå den ballen. Blir til slutt klarert ut på vakrere vis.

67: Bang. Leandro Paredes skyter fra rundt 25 meter. Rett i høyrevingen Rigoni som sender et mindre hyggelig blikk mot lagkameraten.

66: Stig-Inge ser altså intens ut. Har sittet i samme stiling hele kampen. Fremoverlent på setet med albuene godt planta på bordet fremfor seg.

64: Bryter vi med pressens etiske regler ved å nevne et reklamenavn på stadion? Vi håper ikke det. Men plutselig tar sjefene oss av nett. Vi venter i spenning.

63: FedEx-reklamen som strekker seg fint bortover på den ene langsiden kan muligens se på som et stikk mot pizzabudet Branislav Ivanovic. De kan vel by på både bedre service og raskere levering enn Zenit-spilleren. Blir spennende å se om han tar dette innover seg.

60: Vi fikk dette referatet fra vår hjemmeværende kollega: "I veit om noen andre som like å skyt straffe sånn der", hvorpå Fredheim holder kjeft, før han etter hvert sier "Straffen minner jo nesten litt om din mot Brasil". Reka: "Ja du tok hintet?". Dusken er på ball.

59: Straffen til Bendtner var ikke helt ulik Kjetil Rekdal sin legendariske straffe mot Brasil i 98’. Åh, det mimres.

57: Nå må Zenit svare. De ligger an til å tape sin første kamp i Europa League denne sesongen. Det koker greit på Lerkendal nå. Kjernen drar i gang “Hele Norges nummer én”

55: STRAFFE: Nå går det fort i svingene her. For fort til at vi fikk med oss hva som skjedde. RBK fikk straffe. Den "ekspederte" Bendtner fra 11 meter og rett i nettet. 1-0 Rosenborg.

54: STOR Rosenborg sjanse i det Bendtner skyter rett på keeper Lunev. Han gir en skummel retur som til slutt blir klarert med et brassespark.

53: Vi begriper fortsatt ikke hvordan Zenit-fansen fikk meg seg en stor, skinnende trombone på tribunen i dag. Skaper stemning. Det gjør den.

51: Zenit har åpnet andre omgangen sterkt. Viser klasse. Kanskje vi får se litt ordentlig fotball fra russerne de neste 45 minuttene.

49: Stor sjanse til Zenit. Kokorin ender opp alene med Hansen på kloss hold, skyter redd i brystkassa til Rosenborgs nummer en. Dømt offside av linjedommer uansett.

46: Ikke fullt så mye lyd på stadion i starten av andre omgang som forventet. Kanskje det ligger et snev av nervøsitet i lufta? Eller er det bare veldig kaldt?

Pauseprat

Stille før stormen her nå. Rosenborg dominerte første omgang og trenger definitivt tre poeng for å ha noen som helst sjanse for avansement her i dag. Zenit er nok relativt fornøyd om dette ender 0-0, hvertfall om kampen fortsetter som den er nå. Anders Konradsen, ute med skade, utelukker ikke avansement han heller nei. Vi håper på en forrykende andre omgang.

Det serveres wrap til journalister i pausen. Ingen pølse, pizza eller brus. Vi fant nettopp ut at Rekdal og Fredheim sitter i en boks rett bak oss. Rekdal foretrekker handicap-toalettet. Har også sett VGs "Svea".

Jaja, hvordan skal vi oppsummere første omgang? Og hva må RBK gjøre annerledes i andre omgang. Dette er spørsmål Fredheim gir og Rekdal besvarer på MAX. Vi tar pause. Mat nå. Snakkes.

Første omgang:

44: Der fikk vi ny toppmåling på desibel-måleren vår. Frispark til Zenit i god posisjon. Skyter rett til en RBK-spiller. Dette fører til en helt enorm sjanse til Rosenborg. Adegbenro løper med ballen og gir den til slutt videre til Helland som sentrer 45 grader til venstre når han er så og si alene med keeper. Frustrerte fans på lerkendal nå.

42: Corner til Rosenborg etter en god kontring nå. Dommer vil ha et ord med Helland. Nordmannen ser ikke ut til å skjønne hvorfor det ikke er greit å klemme keeper på corner.

41: Stig-Inge er frustert her på "pressa" nå. Slår ut med armene.

40: Koker litt på Lerkendal nå. Adegbenro fri på venstrekanten, legger en liten stikker til Bendtner. Dommer flagger for offside. Skal også nevnes at dansken bommet på mål fra omtrent 8 meter der.

38: Fremdeles ikke et eneste spørsmål på face eller dusken.no. Skriver vi for hyppige oppdateringer her? Noe dere mener vi bør gjøre annerledes?

37: Trombone er det! Trombone. Ganske tungt navn på middels tungt instrument. Minner oss forøvrig om at det årlig(?) arrangeres NM i korps her i byen.

36: Vi ser nå at Zenit-fansen har med seg et korpsinstrument. Vi er dårlig på korps og instrument, men prøver å finne ut av hva det er. Wikipedia er vår venn.

34: Frispark i god posisjon til Rosenborg. Helland skyter den hardt under muren. Rett i hanskene til keeper Lunev.

31: Bendtner med en kanonkule fra rundt 20 meter. Dette liker kjernen. Dagens første sjanse for troillan. Fint med litt tendenser.

31: Helland hinker og ser småskadet ut.

30: Halvtime ut i kampen har vi ikke vært vitne til det beste fotballen har å by på. Mye kriging på midtbanen og lange, upresise baller opp mot spissene. Vi vil ha mål, tempo og kvalitet. Og det begynner å bli kaldt på tottelottene.

28: Det tok 4 minutter blank å skrive dommerens navn riktig. For som ikke skjønte forrige oppdatering: RBK slo ut Ajax i kvalifiseringen til Europaligaen. Ajax er fra Amsterdam.

27: Dagens dommer, Serdar Gözübüyük, overraskende nok fra Nederland, dømmer ellers i Eredivise. RBK får vel håpe han ikke er født og oppvokst i Amsterdam.

25: RBKs sportssjef Stig-Inge Bjørnebye har på seg caps.

23: Kjernen kjører "Hele stadion!". Får med seg store deler av tribunen. Russerne virker ikke helt å forstå konseptet.

22: Der fyres det løs fra Zenits midtbane. Det er Christian Noboa som smeller til. Kan mistenkes utifra navnet at det ikke er en russer vi har med å gjøre her.

20: Vel, det gir mer tid til å kuriosa: Til dere som lurer på hvor eks-Chelseastjernee Branislav Ivanovic er, kan vi informere om at om det ønskes mer av han, er det bare å gå inn på Zenit sine hjmmesider. Der kan du søke om å få en pizza på døra levert av nevnte Zenit-stjerne. En slags form for veldedighet hevdes det på nettsiden.

19: Registerer at det enda ikke er kommet inn et eneste spørsmål i kommentarfeltet på Facebook.

16: Forbausende få på pressetribunen som ser ut til å jobbe. Myten om sportsjournalister som late, kaffedrikkende slasker virker ikke å være helt på jordet.

14: Dagens første nesten-sjanse. Den kommer til Zenit. Legges inn fra vingen, og Kokorin er kun noen få skostørrelser unna å nå den på bakerste stolpe.

13: Fløyelsmykt navn på Zenits nummer ti.

12: Zenits nummer ti når ikke opp på en lang ball, og signaliserer til lagkameratene at han vil ha de langs bakken. Muligens en god idé fra Emiliano Rigoni det.

12: Bekjennelse fra en journalist: Det er umulig å følge med på kampen når jobber med å oppdatere.

10: De første ti har RBK vært best. Ikke skapt mye, men en brøkdel mer enn motstanderen. Zenit med mest lange baller opp mot Kokorin.

9: Zenit-fansen er sterke. Allerede er sete revet bort fra sin plass.

8: Viktig å nevne at Mike Jensen spiller uten Buff for andre kamp på rad. Ulikt ham. Er vel på tide å få det på nå som vi nærmer oss minusgrader på målestokken, eller?

6: Foran oss sitter det vi tror er Adressa-folk. De velger å se på Max-sendingen av kampen på PC. OK.

4: Zenit-fansen med høy flaggføring til å starte med her. De har også fått igang hoppingen sin. Kan meddele at de lager en der desibel mer enn det Stabæk-fansen gjorde på søndag. Vodka-russere>Bærum

2: Adegbenro har allerede funnet seg til rette på vingen. Langt ute på vingen. Her han har tilbringt rundt 90% av sin tid i Rosenborg-trøya.

1: Vi er omringet av RBK-veteraner og russere. Føler presset her nå.

Før kamp:

Lagene er som følger:

RBK (4-3-3): André Hansen; Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Birger Meling; Jacob Rasmussen, Morten Konradsen, Mike Jensen, Anders Trondsen; Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro

Zenit(4-3-3): Andrey Lunev; Emanuel Mammana, Igor Smolnikov, Domenico Criscito, Miha Mevlja; Oleg Shatov, Christian Noboa, Leandro Daniel Paredes; Aleksandr Yerokhin, Emiliano Ariel Rigoni, Aleksandr Kokorin

Det registeres med glede at FM-legenden Leandro Paredes er i Zenits startellever. Fryktelig god på 2015-versjonen. Forøvrig også kåret til månedens spiller i oktober av Zenit.

Da har Kjernen fått fyrt opp blusser. Magsik stemning før kampstart. “Rosenbooorg” runger over Lerkendal.

Under “Bilde til’n Ivers” jobber Zenit meget hardt for å forstyrre resten av Lerkendal. Kjernen lar seg ikke hindre. Vakkert. Nesten fullsatt Lerkendal i kveld.

Kåre Ingrebrigtsen på sidelinjen før kampstart: "Zenit er gode. Det handler om å slippe skuldrene, teste oss, være offensive og tørre å spille. Være en trussel offensivt. Gjøre ting vi kan." Spennende meninger.

RBK-treneren legger sin jordnære RBK-er hjemme når det er Europaliga-kamp. Kjører dress. Ulikt nordmenn å ha mindreverdighetskomplekser.

Der skrus vanningen på i det ballguttene går på banen. Sikkert deilige å bli kjølt ned i varmen. Sørger også for å sprute ned hele Europa League-banneren.

Kåre Ingebrigtsen håpet på sludd og snø i dag, ifølge VG (saken er forøvrig trolig skrevet av broren til Farmen-programleder Gaute). I dag har det vært opphold for første gang denne trønderhøstuka. RBK-treneren må dermed satse på andre kort enn værguder.

Vi gir et utrop til Twitter-fenomenet Ole Aasheim, som av Zenits engelske hjemmeside er blitt brukt som "norwegian football expert".

På bussen retning Lerkendal ble noen Zenit-supportere overhørt syngende. Det eneste ordet vi skjønte var "asfalt". Tipper de sang om å gruse motstanderen, si!

På pressetribunen har tre mystiske menn i Zenit-jakke begynt å sette opp diverse stativer og kameraer. Ser ut som en form for måleinstrumenter. Er det dette russerne satser på for å stikke av med alle tre poengene, eller er det rett og slett spionasje?