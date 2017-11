Kjellerne er ferdig til påske

Etter å ha vært stengt siden januar i fjor skal 10 av 17 Moholt-kjellere åpnes.

Opprinnelig skulle 12 av 17 kjellere gjenåpnes, men antallet er nå redusert til 10.

– Å kutte ut to kjellere er en avgjørelse linjeforeningene tok i felleskap, sier Hege Borge i Reddkjellerne, en studentdrevet organisasjon som har jobbet for gjenåpning av kjellerne helt siden de ble stengt på grunn av manglende brannsikkerhet.

Skal driftes med skjenkebevilling

Borge sier at reduksjonen i antallet kjellere sikrer en kontinuerlig drift av tilbudet.

– Kjellerne skal nå drives med skjenkebevilling, noe som krever mer tid og ressurser enn før. Ved at flere linjeforeninger går sammen og deler på samme kjeller, blir det lettere å holde tilbudet i live.

Hun forteller videre at den midlertidige løsningen med å ha et skjenkested i gamle Moholt barnehage ga viktige erfaringer og innblikk i hva som kreves for å drive et sted med fast bevilling.

Til tross for at skjenkebevilling medfører mer ansvar og administrativt arbeid, er Borge positiv til de nye kravene bevillingen medfører.

– Det blir en mer seriøs drift framover. Det er mye mer ryddig å gjøre det på denne måten, og det vil føles tryggere for de som sitter med ansvaret å vite at driften er i henhold til lovverket.

Åpningen utsatt

Planen var også opprinnelig å åpne kjellerne i januar 2018, men åpningen er utsatt til påsken neste år. Ifølge prosjektleder for Moholt-kjellerne, Arvid Skjervik, slår Sit slår to fluer i én smekk ved å øke brannsikkerheten, samtidig som avløpsledningene utbedres. Spillvannsledningen (vann fra toalett, dusj o.l.) og overvannsledningen (regnvann) separeres slik at en minsker faren for flom i kloakksystemet.

– Denne separeringen skulle uansett skje om to år, så ved å ta denne utbedringen nå slipper man at linjeforeningene må midlertidig flytte ut igjen på et senere tidspunkt, sier Skjervik.

Neste uke skal linjeforeningene på befaring sammen med Sit. Fram til åpningen av kjellerne vil aktiviteten i gamle Moholt barnehage fortsette.