Ny, spennende og annerledes musikkfestival

Den siste helgen i juli 2018 arrangeres en splitter ny musikkfestiva like utenfor Trondheim. Den kan by på ny, norsk musikk, aktiviteter på gården og friluftsaktiviteter.

Søndag den 29. oktober lanserte teamet bak Heim en helt ny musikkfestival som skal gå av stabelen 26.-28. juli 2018. Festivalen finner sted på Brevika gård i Rissa, en rask tur med hurtigbåten utenfor Trondheim. Til nå har de sluppet fire artister, og det er ingen ringere enn Daniel Kvammen, Pelicat, Wonder The Boy og Temporary. Det ryktes at det kommer et drøss spennende artister til.

Det blir i hovedsak to dager med fullt konsertprogram på to scener etterfulgt av klubbstemning inne i fjellet i den nedlagte militærleiren Hysnes fort. De som kommer tidlig og setter opp teltet sitt allerede torsdag 26. juli får også med seg en kickoff-fest på festivalcampen.

Festivalsjef Eirik Brevik er villig til å dele litt innside information om festivalen. Han mener en dag på Heim ikke helt likner andre festvialer.

– La oss si at du kom på kick-off-dagen. Der fikk du med deg et par gode konserter på campen og gikk til sengs med et smil om munnen. Du står opp dagen etter til masse aktiviteter som baserer seg på det området har å by på, og det gården har å by på. Du kan lære deg å seile, du kan lære deg å melke ei ku, du kan gå på fjelltur eller fisketur, og så videre. Det blir masse aktiviteter, litt for alle, og så blir det kjempegod mat på området. På ettermiddagen/kvelden blir det konserter. Når konsertene er ferdig så trekker vi til klubben på den nedlagte militærleiren som ble bygd under krigen, som ligger vegg i vegg. Der blir det en eksklusiv klubb som ligger inne i fjellet, og en større klubb. Det er plass til alle, men vil du inn i fjellet må du kjappe deg litt ekstra, forteller han.

Tre stikkord om festivalen?

– Koselig, bærekraftig og fet festival.

Festivalen er bærekraftig blant annet fordi de tar i bruk områdene på en ny måte, og fordi de har kortreist mat. På Heim Festival sin hjemmeside skriver de: "Vi vil ha et fokus på miljø og gårdsbruk, og vil derfor tilby foredrag, turer og forskjellige aktiviteter rundt om i nærmiljøet, alle relatert til gården, fjorden og området rundt. Mat og drikke vil først og fremst komme fra spennende lokale restauranter fra både Trondheim og Rissa".

Arrangørene er fast bestemte på at sommerfestivaler skal være en boble du lever i fra første til siste stund, og derfor er festivalcampen plassert vegg-i-vegg med festivalområdet. Det vil også være noen intimkonserter i låven på området med panoramautsikt mot Trondheimsfjorden. Oddsen er med andre ord stor for at dette blir en magisk festivalopplevelse.

Festivalpasset koster ordinært 1 200 kroner, men er du lur sikrer du deg en earlybird-festivalpass som legges ut den 3. november. De koster 800 kr og vil inkludere overnatting på campen for de som ønsker det.

– Vi setter billettprisen lavt fordi vi ønsker at så mange som mulig skal ha muligheten til å komme, sier Eirik.