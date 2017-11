Det varsles trange kostymer, falskt blod, og en meget flau vind fra nord

Det er lett å gå seg vill i myriaden av potensielle halloweenkostymer. Her har du seks varianter Trondheim klarer seg uten i år.

Foto: Nora Birgitte Johansen

Indianer

Det lukter kulturell appropriering (på norsk: Hvite mennesker leker indianer). Ingen i Norge er såpass hårsåre at de tenner på alle plugger når du putter fjær i håret. Det tenkte i hvert fall Siv Jensen. Om du likevel ikke ønsker å ta sjansen, kan du alltids referere til antrekket som «urfolk-inspirert» og ikke indianer. Du kan også velge slutty-versjonen av en viking, så er du sikker på at du har i hvert fall tre forfedre som snur seg i graven. Vil du ta den hakket lenger kan du male ansiktet i skokrem bare for å tvinge innvandringsdebatten to steg tilbake.

300

Det kan virke som en sexy idé å kaste skjorta og slenge en rød kappe over skuldrene. Det lokker kanskje mange damer eller menn. Kanskje du samkjører med resten av gutta på indøk også? Ha likevel i tankene at det overhodet ikke finnes noe kleinere enn en gjeng post-pubertale gutter som ønsker å måle seg med skuespillerne i Zack Snyder-filmen. Og jo, det kommer til å bli veldig kaldt.

Foto: Nora Birgitte Johansen

Harley Quinn

Om du vurderer å slå til med kostymet fra DC-filmen Suicide Squad, er det bare å melde at du er ett år for sein. Ja, Margot Robbie så heit ut. Nei, filmen var ikke bra. På den lyse siden er du såpass på etterskudd at du ikke vil skille deg like mye ut som et sandkorn på en strand som i fjor. Da var det ikke ett hårstrå å se uten blå og røde tupper.

Wonder Woman

Du tenkte at du var lur nå? At dette må jammen meg gjøre seg som et kult kostyme. «Gutta kommer til å elske det». Gutta kommer til å få overdose på brystplater og pisk. Gal Gadots versjon av Wonder Woman er fjorårets Harley Quinn. Originaliteten er nok en gang blitt offer for sex-appeal. Det tviles likevel på at det blir mye klaging fra det mannlige departementet over det korte skjørtet og amazon-støvlene.

Lege eller sykepleier

Ingenting slår det å bruke Halloween til å underbygge stereotypiske kjønnsroller i arbeidsmarkedet. En mann går som lege, fordi alle vet at kvinner sikler etter en sexy mann i legefrakk. Du blir faktisk ikke McSteamy av å slenge på seg den frakken. Til og med falskt blod vil ikke skape den ønskede Grey’s Anatomy-effekten hvor alle kvinner må hjem og skifte truse. Alle vet også at en mann ikke kan motstå en kvinne i et pornofisert hvitt antrekk som skal symbolisere yrket som pleier de trengende. Man sier jo at det er klisjé fordi at det funker, men alt ved dette roper dysfunksjonelt og pappa-problemer. Halloween 2017s største plottwist: Kvinnelige leger.

Foto: Nora Birgitte Johansen

Slutty. Alt.

Har du en indre drøm om å bli politibetjent eller brann- og redningsarbeider, men tanken på å gi opp lårkorte skjørt, dyp utringning og masse hud er for tung? Frykt ei: du kan bli en del av myriaden av folk i overseksualiserte uniformer. For er det noe vi absolutt trenger i dagens samfunn, er det å nedverdige det kvinnelige kjønn ytterlige med politikvinne-uniformer best egnet svingende rundt en strippestang. Skal du likevel kaste selvrespekten ut vinduet, er det ingen tvil om at ingen takker nei til å bli arrestert av nylonstrømper med blondekant og håndjern med rosa pels på.

Pennywise

Det er fortsatt håp. Tiårets skrekkfilm, IT, vil forbli et godt alternativ i flere år framover. Om riktig gjennomført viser det en god ivaretakelse av den originale, keltiske tanken bak Halloween. Du får muligheten til skremme vannet av en stakkar med klovnefobi, og kanskje vil du få en middel­aldrendre kvinne til å skrive innlegg i Adressa om «killer clowns».