Folk er dømmende overfor rusavhengige. Menneskene som sitter på gata, som du går forbi hver dag. Uten å ense et blikk. De blir sett ned på, og de merker det.

Gatemagasinet Sorgenfri er laget for å forandre liv. Det skal være et alternativ til tigging, stjeling og dealing. For folk som har havnet utenfor, kan det være den eneste muligheten til å tjene penger på lovlig vis. Det kan gi livet mening i en håpløs tilværelse, og være starten på den lange veien til et godt liv.

Mange nordmenn tror at det å være narkoman er ensbetydende med å være kriminell. Men de fleste er bare helt vanlige folk som har opplevd vanskelige ting, og gjort noen tabber i livet. Rusavhengighet er en sykdom, til tross for at den er selvpåført. De har rett til en ny sjanse. De har rett til å bli hørt.

Med høy arbeidsmoral stiller de opp i all slags vær. Jobben er det viktigste. Selgerne kjøper magasinet til halv pris, før de selger det videre på gata. Mellomlegget beholder de selv. Noen dager tjener de 400 kroner, andre dager over tusen.

For Sorgenfri-selgerne er det viktig å komme i kontakt med vanlige folk. Dialogen som oppstår mellom selger og kjøper kan være et viktig møte. Selgerne bidrar til å gi menneskene på gata en stemme. De er et talerør for de vanskeligstilte.

Dessverre møter de mange fordommer på jobb hver dag, av folk som tror det er greit å være frekke og ignorante. Selgerne blir oversett og slengt dritt til. Hadde holdningen i befolkningen vært endret, ville de rusavhengiges vilkår også blitt prioritert politisk.

For de lever kanskje ikke etter kolonner, men det betyr ikke at de ikke skal bli respektert på lik linje som alle andre. Det skal ikke mye til å gjøre dagen til en Sorgenfri-selger litt lysere. Det trenger ikke være mer enn et nikk, et smil, og et lite hei. Vis at du anerkjenner personen bak problemene.