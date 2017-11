Vil ikke ha makspris på pensum

Makspris på pensum, studiefinansiering versus studentboliger, og skolepenger er blant spørsmålene som vekker mest uenighet blant kandidatene til Studentvalget.

Valget til Studenttinget går av stabelen fredag, og blant 57 søkere skal 21 velges inn fra Trondheim. Tidligere denne uken svarte kandidatene på 13 spørsmål. De fleste spørsmålene ga stor konsensus blant kandidatene, men på noen punkter kan man se mer uenighet.

Spørsmålet «Dersom jeg skal velge mellom bedre studiefinansiering eller flere studentboliger, mener jeg flere studentboliger er den viktigste prioriteringen» var blant de som skaper størst uenighet.

Foto: Privat Iril Naustdal vil ha flere studentboliger.

Les også: Nåværende leder av Studenttinget, Marte Øien, forventer hard konkurranse ved årets studentvalg.

Ikke alle som bor i studentbolig

– Studielånet er lite konkurransedyktig når det gjelder boligmarkedet, sier kandidat Iril Naustdal, som tar en Master in Public Health.

Hun er i likhet med tre andre svært enig i spørsmålet. Spørsmålet deler kandidatene: 16 er enig, tre er nøytrale, 28 er uenig, og seks er svært uenig.

– Begge deler er viktig, men leie er det som tar opp mesteparten av studielånet i dag, og da har man lite råd til andre ting, som ernæringsrik mat, legger Naustdal til.

Flere studentboliger kan resultere i lavere leiepriser, påpeker hun.

Foto: Privat Annbjørg Pasteur Stø ønsker mer studeistøtte.

– Må det bli enten-eller, så mener jeg studiefinansiering er viktigere fordi det gir større frihet til alle studenter, konstaterer kandidat Annbjørg Pasteur Stø, student på første året master i historie. Hun er en av de seks som er sterkt uenig i påstanden.

Studentkravet er at det skal gis tilskudd til minst 3000 nye boliger i regi av studentsamskipnadene, og et overordnet mål er at 20 prosent av alle studenter skal kunne bo i studentbolig.

– Hva med resten som ikke har tilgang til studentbolig, de 80 prosentene? Studiefinansiering er noe alle vil dra nytte av, forteller Stø.

Bøker eller øl?

Prisen på pensumlitteraturen skapte også splid mellom kandidatene. De ble spurt om det burde settes en maksgrense for samlet pris på pensumlitteratur per semester, selv om dette kan gå ut over kvalitet og tilbud.

Foto: Privat Vegard Fjellestad mener at makspris på pensum vil gå ut over kvaliteten.

Vegard Fjellestad, andreårsstudent ved bachelor i Musikkteknologi, stilte seg kritisk til dette:

– Prisen må ikke gå ut over kvaliteten på pensum. Undervisningen skal være så bra som overhodet mulig.

Han mener at storstipendet burde strekke til, og at studentene heller kan spare inn på andre områder.

– De tyve tusen kronene vi får i stipend på starten av semesteret går ikke bare med til pensum. Det går an å kutte ned litt på for eksempel alkohol.

Fjellestad er en av fire kandidater som har sagt seg svært uenige i påstanden, mens 14 av de andre kandidatene er uenige. Elleve av kandidatene er enige i at det bør være en makspris på pensum, mens tre er svært enige. De resterende kandidatene stiller seg nøytrale.

En av de som sa seg svært enig med forslaget er kandidat Sean Christopher Høiland, andreårsstudent i olje- og gassteknologi. Han mener at en maksgrense kan ha en mer utjevnende effekt.

– En kompis av meg, som går lektor i nordisk, bruker dobbelt så mye som meg på pensum hvert semester. En maksgrense kan gjøre dette litt mer forutsigbart. Det har blitt en kast og bruk-mentalitet til bøker og akademika bør være en aktør som hovedsakelig driver med distribusjon av bøker, og ikke søker profitt.

Foto: Privat Sean Christopher Høiland mener makspris vil gjevne ut hvor mye man bruker på pensum.

Han anerkjenner poenget at storstipendet skal brukes til utstyr, men stiller seg skeptisk til å fortelle folk hvordan de skal bruke pengene.

– Man tar opp lån for å studere. Man tar bort selvråderetten til folk over pengene sine hvis man skal fortelle dem at de ikke kan være med på for eksempel fadderuka fordi alt går til pensum. Det kan godt tenkes at det er et overdrevet fokus på drikking i oppstarten, men det blir et veldig stort spørsmål om kulturen, sier Høiland.

Han sier også at det er viktig at pensum er av høy kvalitet og foreslår at mer digitalt pensum kan holde prisene lave.

Spørsmålene gir et raskt overblikk over de forskjellige kandidatenes meninger, men være snevert med tanke på jobben kandidatene faktisk må gjøre på Studenttinget. Flere spørsmål og kandidatenes formeninger om disse kan sees på studentvalgets nettsider.