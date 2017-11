Trondheim Calling med nytt artistslipp

Elleve nye slipp til festivalen inkluderer også mer etablerte artister.

Det virker som om årets versjon Trondheim Calling kommer til å bli den største til nå. 40 artister er sluppet så langt, der i blant trondheimsbaserte Panda Panda, EDM-stjerneskuddet WNDR og den spenstige pop-sangeren Billie Van. Nå er det klart for de elleve neste, og denne gangen er det snakk om mer etablerte artister man godt kan se for seg som headlinere.

Sløtface, som under UKA overbeviste oss om at de er et rockeband å regne med i tiden framover, returnerer til Trondheim i februar. Stavangerbandet, som spiller leken pop-aktig punk, har fått mye oppmerksomhet i Norge og i utlandet de siste par årene. Denne høsten har de blant annet tatt turen helt til Australia, så vel som turnert rundt om i Europa. De slapp i høst et etterlengtet debutalbum, Try Not To Freak Out, som vår anmelder mente var en polert debut, både sarkastisk og fantastik på samme tid. For oss som liker en god mosh-pit og et energisk liveshow, kommer dette til å bli en konsert man ikke har lyst til å gå glipp av.

Bak det mystiske artistnavnet Farao finner vi valdresjenta Kari Jahnsen, som også spiller i Trondheim i februar. Basert i London har Farao etter hvert skapt et navn for seg selv, i utlandet så vel som her hjemme. Musikken hennes kan beskrives som nyskapende, herlig elektropop med en akustisk vri – det hele med et preg av mystikk. Debuten Till It's All Forgotten fra 2015 ble godt motatt, og siden hun tilbringer mye tid i studio om dagen er det godt mulig vi kan forvente oss mer fra Farao i 2018.

Bak artistnavnet Gundelach finner vi Kai Gundelach sammen med medkomponist Pål Ulvik Rokseth. De har på kort tid gått fra å være en av mange ukjente dj-er i mengden til å spille på et fullsatt Rockefeller, og er en av de mest spennende artistene som har kommet ut i fra Oslos klubbmiljø. Med sin særegne falsettstemme sammen med myke beats og behagelige vibes, er Gundelachs musikk noe man umdiddelbart liker. De som ikke fikk nok av Gundelach under årets KlubbPstereo har nå enda en konsert med dj-en i vente.

I tillegg til disse tre mer kjente navnene finner vi også i dette seneste slippet mange nye navn. Som tidligere er det også god sjangermessig bredde. Det er blant annet slapp 90-talls rock med gutta i Posterboys, behagelig indie-folk fra Simen Mitlid, og leken popmusikk fra Sandra Kolstad, som imponerte vår anmelder med sitt seneste album tildigere i år. For musikkentusiaster og vanlige konsertgjengere er dette et solid slipp.