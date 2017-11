Kutt i støtte til revyene

Studentrevyene går en usikker framtid i møte på grunn av kuttforslag i det nye statsbudsjettet.

Statsbudsjettforslaget for 2018 foreslår at voksenopplæringen skal reduseres med 22,5 millioner kroner. Dette vil etter inflasjon regnes som et kutt på en reell verdi av 28 millioner kroner i støtte. For Studieforbundet kultur og tradisjon, vil støtten reduseres med hele 11 prosent, en reell verdi på 1,9 millioner kroner.

Foto: Nabla Nablarevyen.

Revy-sjef for Nablarevyen, Trygve Scheline Urdahl, forklarer at voksenopplæringens statlige støtte er øremerket til spesifikke ting, så det generelle kuttet vil sannsynligvis bli mye mer enn 20 prosent.

– Det kan i verste fall bety at, for eksempel, noen som har fått 100 000 kroner i støtte tidligere, vil få halvert støtten sin, forklarer han videre.

Hans Kristian Strand-Vie, revysjef for Naborevyen, legger til at det er fare for at det går enda verre.

– De har sagt at det ikke er vits i å kutte slik, fra 100 000 til 50 000, for da blir det vanskelig å lage en hel revy. De vil heller kutte støtten helt til noen parter, slik at nivået på produktet opprettholdes. Da står vi plutselig i en situasjon der vi mister all støtten vi har satset på å få, eller pleid å få. Da ser det fort veldig mørkt ut.

Må redusere antall kurs

Studentrevyene i Trondheim samarbeider med Frilynt Norge, en frivillig organisasjon som støtter revyer, teaterklubber, fritidsklubber og lignende i hele landet, og som medlem av Studieforbundet blir hardt rammet av kuttet. Urdal mener de har et godt samarbeid med Frilynt, og at kursene og kunnskapen de tilbyr er uvurderlige.

– Frilynt har en god blanding av medlemmer som har mye penger og trenger hjelp med kursing, og medlemmer som har mye kunnskap og trenger penger. Så man kan få støtte både i form av økonomisk støtte, eller man kan søke om hjelp til spesifikke ting og de stiller med kurs og instruktører.

Han forteller at de har pleid å få sminkekurs. Da kommer det en sminkør fra Frilynt som viser oss hvordan det gjøres skikkelig med teatersminke, og vi får tilbud om å kjøpe teatersminke til en rabattert pris.

– Vi prøver selv så langt det går, og hvis det er noe som blir helt forferdelig så søker vi om hjelp. Man bestiller liksom bare det man trenger, enten det er sminke, scenografer, eller dansere, forteller Strand-Vie.

Som et resultat av kuttene må Frilynt Norge sannsynligvis redusere antall kurs og samarbeid.

Foto: Maria Bonnevie-Svendsen Furuheim Abakusrevyen Posh pop baluba

– En trygg sosial arena

Ida Kjeken og Alvar Øyasæter, revysjefer for Emil- og Smørekoppenrevyen, mener at revyene er et årets høydepunkter og et viktig samlingspunkt for linjeforeningene.

– Både for Naborevyen og Emil- og Smørekopprevyen så er det to linjer som samarbeider, så det blir en sosial arena der studenter kan møte nye mennesker både på tvers av årskull og på tvers av linjer. Jeg har selv fått noen av mine beste venner her i Trondheim gjennom revyen, og tror at min studietid i Trondheim ville sett veldig annerledes ut uten revyen i fjor. Jeg synes det er skikkelig kjipt hvis folk ikke skal få oppleve det, sier Alvar.

Strand-Vie forklarer videre at målet med revy er å ha et lavterskeltilbud til studenter, og å lage en sosial arena der man kan utøve kultur og se seg selv på en ny måte.

– Det sosiale og den sosiale plattformen en revy tilbyr er jo hovedpoenget. Uten den sosiale delen mister revyen ganske mye. Revyen er ganske mye mer enn det som skjer på scenen.

Revy er ikke bare sosialt heller, man tilegner seg mye kunnskap som man får bruk for senere, mener Strand-Vie.

– Administrering, sosial presentasjon, økonomi, kreativitet. Vi har folk som ikke egentlig kan å sy eller snekre, men som gjennom revyen kan lære dette av andre. Det er en veldig god arena for å få utløp for kreative ting, i en ellers teknisk preget hverdag.

Ingen garanti for å fortsette

– Det er den usikkerheten som er verst. Frilynt har vært en stabil og ordentlig støttespiller. Det er umulig å planlegge revy når man ikke vet hva som skjer lenger frem, om det eventuelt kommer ett kutt. Vi vet ikke om vi allerede må gå i krisemodus og finne andre alternativer, eller om vi kan kjøre på som vanlig, sier Alvar Øyasæter.

Foto: EMIL og Smørekoppen Emil- og Smørekoppenrevyen.

Revysjefene er enige om at det er vanskelig å forutsi konsekvensene av vedtaket, da de ikke vet når det trer i kraft eller hvorvidt Sør-Trøndelag blir rammet. For å ikke miste allerede bookede lokaler må budsjettet strammes inn på andre steder, og da har de råd til færre sosiale ordninger.

– Det er heller ikke bare det sosiale det går utover, det går utover resultatet på revyen, sier Trygve videre. Om vi må kutte i budsjettet blir det mindre ressurser til alle undergruppene våre, og da står vi igjen med dårligere kostymer, dårligere rekvisitter, bandet får kanskje ikke utstyret de trenger. Det går utover alt.

– Vi har ingen garanti, sukker Ida Kjeken. Vi aner ikke om det vil påvirke oss allerede i år, worst case scenario er jo at vi ikke kan ha revy.

– Kan bety færre søkere

Revysjefene frykter kutt og nedskalering av produksjonene vil legge en demper på motivasjonen og engasjementet rundt revyene. Uten støtte fra Frilynt og Studieforbundet kan kvaliteten på revyproduksjonen reduseres betraktelig.

– Hvis vi da får denne saftige reduksjonen i budsjettet vårt så kommer det til å føre til at vi mister veldig mye av det vi har lært, og vi får ikke råd til kurs og hjelp. Jeg kan se for meg at det vil føre til langt færre søkere til revyen når kvaliteten reduseres på den måten, fortsetter Trygve.

– Vi må få flest mulig folk oppmerksomme på dette slik at politikerne ser at dette faktisk påvirker hverdagen til veldig mange studenter, konstaterer Ida.

Frilynt har også vært på åpne høringer på stortinget, snakket med regjeringspartiene, og jobber hardt for å endre vedtaket.

– Regjeringen har lagt fram dette forslaget, og nå er det vår jobb å sørge for at de skjønner at dette forslaget er helt på tryne, ler Alvar.