Disse suppene er det ingen fluer i

Der det ingenting som slår litt billig og varmende suppe foran peisen når kuldestokken og bankkontoen begynner å krype ned mot null.

Høsten har inntatt Trondheim for fullt, samtidig som lommeboka begynner å kjenne på flere uker med UKEarrangementer. Med denne settingen er det lite som egner seg bedre til å mette sultne studentmager enn god, gammeldags suppe. Suppe er lettvint, og det skal være nesten umulig, selv for den mest håpløse hobbykokk, å utløse brannalarmen. Finn fram kjele og sleiv, for Under Dusken bringer deg suppeoppskrifter for alle og enhver. Begge rettene er beregnet for fire personer.

Fransk løksuppe

En real klassiker fra Frankrike. Dette er en enkel og superbillig rett å lage om man velger å tilføye den et lite studentpreg. Den kan ta litt tid å lage, men det man får tilbake for tiden man legger ned er en smaksrik og søt suppe med masse personlighet. Med gratinert ost og brød på topp, virker ikke høstmørket så ille lenger.

Ingredienser • 3 ss smør

• 1 dæsj olivenolje

• 6 løk, kuttet i skiver

• 1 ss sukker

• Salt og pepper

• 2 ss timian

• 2-3 dl tørr hvitvin

(kan sløyfes) • 1,5 liter oksekraft

eller buljong

• 1 bagett eller godt brød, kuttet i tykke skiver

• 200 g ost, revet





SLIK GJØR DU:

Smelt smøret med olje i en stor kjele. Tilsett løken og stek på middels varme med lokket på i ti minutter til den er myk. Krydre med sukker, salt, pepper, og timian, og la det steke videre i 20 minutter på svak varme til løken karameliseres. Husk å røre ofte slik at det ikke svir seg. Skru opp varmen og tilsett vinen. Om du ikke har, eller ikke gidder å bruke opp helgens ammo, kan du bruke litt eddik for å få litt syrlighet. Ha i kraften, sett på lokket og la det småputre i 15 minutter. Erstatt væskemengden fra vinen med tilsvarende ekstra kraft. Skru ovnen på grillfunksjon på 200 grader og grill brødet. Ha suppa over i varmesikre skåler og legg én til to skiver på topp. Dryss osten over. La det stå til osten er gyllen og boblende. Alternativt kan du grille ferdig brødet med osten på i ovnen, og tilsette i suppa avslutningsvis. Server suppa varm, eventuelt med litt fransk vin til. Bon appétit!

Foto: Lasse Georg Tønnessen

Potet- og purreløksuppe

Dette er en skikkelig mettende og fyldig rett, som bruker typiske norske ingredienser for å skape noe som faller i smak for alle og enhver. Lett å lage, og passer utmerket på slutten av en lang dag med labøvinger som varer alt for sent. Toppet med bacon og hjemmelagde krutonger får man full pakke.

Ingredienser • Litt smør

• 1 purreløk i ringer

• 3 fedd hvitløk, grovt hakket

• 500-600 g poteter i terninger

• 10 dl kyllingkraft eller buljong

• 3 dl matfløte

• Saft av ¼-½ sitron

• Salt og pepper

• 150 g bacon, sprøstekt og i små biter

• Daggammelt brød, i små terninger

• Olivenolje

• Salt

• Friske urter, f.eks. Timian eller gressløk (kan sløyfes)

• Olivenolje





SLIK GJØR DU:

Fres purre og hvitløk i litt smør, til løken blir blank og myk. Den skal ikke bli brunlig. Tilsett potetene og kyllingkraften. La det koke opp, og småkok potetene til de er møre, ca. 15-20 minutter. Mens potetene koker steker du baconet sprøtt i en varm stekepanne. Fjern overflødig fett ved å tørke det på litt kjøkkenpapir. Mens panna er varm kan du holde det i gang med å lage krutonger. Fjern skorpa på brødet, og kutt i små terninger. Putt det i en bolle og hell over litt olivenolje og krydre lett med salt. Legg brødbitene i den varme panna og stek til bitene blir sprø og gyldne. Pass på at det ikke svir seg. Når potetene er ferdig, kjører du suppa i en blender eller lignende, til du får en jevn suppe. Tilsett fløte og kok opp. Smak til med sitronsaft, salt og pepper. Server suppa rykende varm med krutonger, sprøtt bacon og litt friske urter som topping. Du kan også dryppe litt god olivenolje over suppa for det lille ekstra.